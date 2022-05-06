官民共同定建屋目標，發展商轉型薄利多銷

香港有沒有地產霸權？恕我坦白，當然有！

但發展商是否一定是洪水猛獸？不是，在乎政府是否能施政正確及有為。

房屋政策本應官民互動！合之有利！

事實上發展商在建設香港有貢獻，香港房屋質素十分好，商場配套水平是一流的！

政府必須重掌房產主動權，而發展商應效忠此主動權，大家也知道，回歸後政府逐漸失去了主動權，由取消八萬五、政府退出房地產市場、勾地政策、反造地的民情、低效率行政，香港政府失去了主動權！

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但是時代局勢繼續改變，當下新一屆政府和發展商應獲取一些共同的共識！訂一個應將私樓供應在長期增加不少於50%，不多於100%的目標，是薄利多銷的共識！發展商會肯嗎？我們先要明白之前並沒有取共識的條件，但在新一屆政府即將開始的現在，發展商是有需要與政府取更多共識。

香港未來勢將走向內地「共同富裕」的大局，發展商長遠如何延續財富到下兩代及三代？由現在的「厚切」獲利走向薄利多銷是一個正確途徑！所謂薄利多銷即是用量產盈利取代價格盈利。

汽車正正是量產盈利的最佳例子，但要做到量產必須要有高效率和原材料供應不絕去配合，所以要增加土地供應政府提高自己效率和有責任更大量開拓土地！

供應能補充持續不絕，發展商不單沒有吃虧，「可令更多人置業」亦合乎國家的長遠方向，我認為不少發展商也樂意轉型，但現在並沒有條件這樣做，因為政府的效率太慢根本配合不到能量產，「接受少部份人的反對」永遠造不到地令大部份人失望！

供應配合不到，發展商亦只能走回舊的盈利方式待價而沽！

政府應該改善和考慮，然後和發展商一起定下建屋目標。當目標清晰，發展商見到政府效率和建屋的決心之下，我認為官民若能共識將供應增加一倍，市場上是能夠承受得起，將以良性反應為主。樓價會因為供應增加而下跌？看官需要知道，薄利多銷只會是令發展商如Tesla一樣在量產下賺少一點，不可能令發展商蝕本去興建房屋，只要一有蝕本危機，政府土地就會流標，供應鏈會即時停止。

要樓價再低於現在成本線？除非政府肯平賣土地，那麼政府支出、消費券、資助房屋的資金從何來？

官民有了薄利多銷的共識可製造一重要的誘因，就是令發展商將現在可以運用的單位係兩三年內會提早推出。「令最多供應在手的發展商將供應提早推出，才是增加短期供應的上策」！

(文章原題為「短期解決土地房屋問題建議(四)」)