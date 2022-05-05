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05/05/2022

加息半厘後如何評估資本市場

#聯儲局 #美國加息 #銀行體系結餘 #縮表 #新興市場
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　聯儲局如期加息50個基點，香港隨後亦將基準利率上調50個基點至1.25%。除加息幅度外，投資市場亦同步關注聯儲局對未來經濟表現、預期加息步伐及縮表速度的看法。因美國加息，導致與港息存在息差，套息活動將觸發資金流出香港，最終或令香港利率上升至與美國趨同。

 

iStock）

 

 

　　加息半厘符合投資者預期，因聯儲局並排除今年內單次加息0.75厘的機會，短線利好投資市場氣氛。當中，對環球科技類股份有積極的支持作用。因環球外匯市場已經提早反映利率因素，估計中短期內美元升值預期明顯下降。不過，在加息的環境下，企業的債務及貸款利息負擔明顯加強，需要謹慎看待美國企業的增長能否對沖利息的上揚。對環球資本市場，加息周期確定，對一些利率敏感的股份將產生影響，息差擴大，短線利好傳統銀行金融類股份，對有較大美元債務的企業則造成壓力。因利率預期在過去兩周已經充分反映，加息明確化，掃除短線不明朗因素，特別在科技類股份的帶動下，對股市短線表現有利好作用。在選擇上，個別股份的表現將有分化，並以利率影響作為篩選標準。與此同時，需要留意環球通脹以及能源價格的變化，以作未來進一步的部署。

 

　　不過，始終因受地緣政治局勢及疫情發展等眾多不明確因素影響，美國加息步伐較難預測。目前本地銀行體系結餘超過3000億港元，至於銀行何時有加息壓力，需視乎市場對資金的需求，影響因素包括股市表現及IPO等。港元兌美元5月4日最高報7.849，已逼近7.85弱方兌換保證水平。

 

　　需要留意的是，聯儲局正在進行歷史上最大規模的縮表，回收美元流動性，中長期將引導資金回流美國，支持美元匯價。在加息持續、經濟下滑壓力加劇的背景下，美股將加劇波動。在加息下，中線美元指數暫時難言見頂，新興市場在短線反彈後或仍存壓力。目前美國就業市場彈性較弱，到了8至9月失業率或觸底回升。一旦美國失業率上升、經濟放緩信號進一步明確，聯儲局核心矛盾亦將由高通脹切換至經濟放緩、失業率上升，若美股呈現重挫，屆時聯儲局將暫停加息，估計加息止步節點於年內。目前，新興市場仍面臨強美元和利率的壓力，若內地疫情控制和穩增長政策出台，中線將有助於新興市場跑贏環球股市。

 

 

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