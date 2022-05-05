  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
廣告背後
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/05/2022

「立即變黑哂亦得，得咗」曾江經典廣告播足40年！去年夥拍Stanley@MIRROR拍Deliveroo廣告成告別作

#數碼營銷 #告別作 #曾江逝世 #曾江 #老戲骨 #Stanley #MIRROR #曾江最後廣告 #大表哥 #Deliveroo廣告
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    廣告背後

    本欄每周四更新

　　「逐漸變黑又得，立即變黑又得，得咗！」這句美源髮采廣告經典對白深入民心，皆因宣傳片播足四十年，幾代香港人也看過這支家傳戶曉的廣告。按理廣告播放得愈久，代言人曾江便愈多進賬，可惜當年他簽合約時已經賣斷播放權，所以只收了一次片酬，廣告商便可以「任用」。

 

（影片截圖）

 

　　期間廣告不斷更新，曾江背後的演員由一男一女，變成兩位女士。除此之外，還有每個新春都見到的賀年廣告。不少網民表示美源髮釆廣告已成為港人集體回憶，擔心曾江離世之後，廣告會停播。

 

　　在 2013 年曾江接拍了另一品牌 Salon de Pro 染髪劑廣告，片中曾江被問：「你仲用緊嗰隻染髮呀？」明顯是抽水之作，網民大讚抽得正，更有人稱他是染髪界的 KOL。

 

　　早前，曾江為 Deliveroo 拍廣告，片中的他變身成魔術大師，與 MIRROR 成員「大表哥」Stanley 合作演出，配搭新鮮，二人不時爆出火花，網民更大讚已經八十多歲的曾江寶力未老，有型有款，可惜這支廣告已是他告別之作。

 

（影片截圖）

 

Deliveroo 廣告：

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多廣告背後文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #告別作 #曾江逝世 #曾江 #老戲骨 #Stanley #MIRROR #曾江最後廣告 #大表哥 #Deliveroo廣告

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk