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05/05/2022

面相分析｜慳妹4年儲62萬成功上樓！儲錢奇才有樣睇？怎樣不會做「富屋窮人」？

#玄學 #儲財 #面相 #相學 #金錢管理 #命理 #賺錢
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　女子房子都關事。

 

　　這真愛與真銀的決鬥，竟然如此完全草率，毫無懸念地結束！

 

　　國內一視頻紀錄了這場衝突。

 

　　新郎來迎娶新娘，親家發覺上車禮不夠，登時爆炸起來。

 

　　故事涉及以下人物：

 

一、一個非常有行動力的外母，她立刻截住正要登車的新娘。

 

二、一個非常有財氣和底氣的外父，他怒吼：

 

　　「咱說的不是這個價，不去了，我再養活她30年。」豪呀！

 

三、一個無論財氣或底氣都輸蝕的新郎，他急急補鑊說：

 

　　「紅包拿錯了。」（其實怎會拿錯呢？是算錯了，以為親家不數錢，待過了門，親朋共證，那時米已成炊。）

 

四、一個愛恨分明、行動敏捷的新娘。她上了車——上車數錢、數新郎補的錢！

 

　　視頻遮蓋了這些人的臉孔，所以無法查看其相學特徵。

 

　　同期一則韓國新聞，則清楚展示一精打細算女子的芳容，標題頗吸睛：「慳家女4年儲62萬，成功上樓」。

 

　　她的成功相學特徵包括：

 

一、眼睛幼：為人理智、目標清晰，會採取最直接甚至最極端的方法去達到目的。她19歲立志置業，死慳死抵，24歲購得dream flat。

 

二、下巴兜兜：行動力非凡，說得出做得到，能貫徹始終。她為了省錢，上班步行兩小時到辦公室，有時下班已很累，但還是親自下廚，可謂堅持到底。

 

三、面方面大：這種人很會想辦法，郭小妹有些獨門的省錢方法，透過手機程式、網上活動和問卷調查等，獲得各式優惠劵或積分，以換取禮品，然後又在網上出售自己不要的贈品來套現。

 

四、不見鼻孔（即從正面看，看不到鼻孔）：賺錢差不多有入有入無出，她月薪約為港幣1.2萬元，有時辛苦加班能多賺一點，竟然每月只用52港元！

 

　　以上首三點是成功賺錢的秘訣，第四則是成功儲財秘訣，但最後這點容易令人淪為「富屋窮人」，在香港，相信「窮人富活」（例如先使未來錢）應該更有市場。

 

 

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