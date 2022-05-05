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05/05/2022

二次感染

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　曾經感染新冠病毒的康復者多少都會感到憂慮，體內還有沒有殘餘的病毒導致復陽令病情惡化？體內因病產生的抗體是否能夠抵禦再次感染病毒的風險？自己會否因感染而導致長新冠？引致身體機能衰退？

 

專家之言

 

　　港專家指出，感染新冠病毒康復者的復陽個案時有發生，主要是體内已被免疫系統滅活的殘餘病毒所引致，一般沒有傳染性，也不會對人體造成影響，除非身體出現嚴重病徵，不然便不用理會，也不會作為受感染個案處理。反而比較多康復者主要受到長新冠影響，需要跟進的病例為數不少。

 

　　根據英國的統計，絶大多數在短時間內出現第二次確診病徵，都是長新冠，而不是二次感染。在西方醫療躺平政策下，已認定新冠病毒對康復者很少會在短時間二次確診，就算做基因分析也只確定該名病患者是否「仍然有病毒」，而不會定為「再次感染病毒」，因為太詳細的分析，財政負擔不了。

 

Omicron 及變異毒株

 

　　雖然說原始新冠病毒短時間内二次確診的機會較低，但從另一角度分析，Omicron及其多種變異毒株，傳播力既快且廣，很多國家自今年初都爆發了新一波的疫情，確診人數激增；同時顯示其新冠康復者，重覆感染的比例大幅增加，和早期疫情相比相差大約10倍。但對大多數人而言，二次感染造成重症的機會卻小很多。

 

（圖源：pixabay）

 

二次感染新冠機會

 

　　一般康復者免疫能力短時間内會自然下降，而病毒演化出現新的變異毒株，導致二次感染機會會相當高。

 

　　實驗室研究顯示，Omicron感染再加上疫苗，兩者加在一起能讓身體有更好的保護力，比單一感染更能有效抵抗新冠病毒。

 

多長時間內會再感染

 

　　不確定！曾有報道說，西班牙一名女子兩次感染新冠病毒，前後相隔三個星期。她的確診樣本經過基因分析後顯示，她感染了兩種不同的新冠病毒，12月感染的是Delta，1月初感染的是Omicron。

 

　　身體免疫系統較弱的人，或是本身就有其他健康問題的人，如再次被感染，仍然可能會出現重症。就算體内已有抗體，亦無法保證二次感染能免疫。

 

　　抗體只是有效免疫反應的衡量指標之一。雖然幾乎每個患者身上都能發現一些抗體，但有多少和強弱都有分別。如果康復患者的中和抗體水平低，則能夠提供的免疫保護就弱。

 

　　再次感染者有可能沒有徵狀，但感染者的鼻子和嘴巴也會攜帶高濃度的病毒，有可能會傳染給其他人，造成傳播鏈的惡性循環。

 

下一頁：如何治療？

 

 

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