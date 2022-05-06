專家憂BA.4和BA.5隨時攻港 料萬人3針後仍缺抗體 要先打LAAB

【晴報專訊】Omicron亞型威脅升溫，世衞指BA.4和BA.5致南非病例激增，惟未知會否加重病情。有本港專家預警，BA.4和BA.5正在美國流行，隨時攻港。另本港引入長效抗體組合（LAAB），供打針後無抗體的極高危病人率先接種。



港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅引述醫管局數字推算，本港有約1萬人打3針後仍未有足夠抗體，他們需先打LAAB；瑪麗醫院已有數人用藥，暫無副作用。

專家推算全港有8至10萬人屬免疫力不足，當中約1萬人打3針後未有足夠抗體。（資料圖片）



Omicron BA.4、BA.5在全球20國湧現。世衞總幹事譚德塞指，BA.4、BA.5致南非感染激增，暫待評估會否加重病情；新冠疫苗初步仍能防重症及死亡。南非非洲衞生研究所早前指，BA.4、BA.5可繞過疫苗及自然感染產生抗體。



港大感染及傳染病中心總監何栢良指，美國亦流行BA.4和BA.5，紐約更有BA.2.12.1，隨時流入本港致疫情反彈。但參照海外數據，確診升未必致重症和死亡率上揚，或與當地居民多曾感染或齊針有關。何指，全球疫情大流行似乎已過最高點，料未來1、2年會有「季節性流行」，本港現時最重要是復常，而非清零，市民應盡快打針。



無證據顯示 3亞種增重症死亡風險



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，按世衞最新資料，暫無證據顯示3款Omicron亞型會增重症及死亡風險，或損害疫苗有效性。但部分市民縱齊針仍無抗體。孔繁毅引述醫管局推算，全港有8至10萬人屬免疫力不足，當中約1萬人打3針後未有足夠抗體，其中一半人更完全無產生抗體；有血癌、淋巴癌患者打2、3針後仍感染新冠，且因免疫力低難清除病毒，持續1個月陽性，部分更演變成肺炎。他指，若免疫力低患者病毒長期未清，恐致新變種，「南非多愛滋病患者及無針民眾，推測是致變種頻發原因。」

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅（資料圖片）



本港1個月前已引入LAAB藥，孔繁毅指幹細胞移植人士、患血癌、淋巴癌且正接受免疫治療病人會優先採用。所有人需先打2針疫苗，確認無抗體後，才使用LAAB，療程採用肌肉注射，每次同步在左、右手各打1針，1個月後跟進情況，效力約維持6至12個月，暫每半年補打1次，以確保抗體足夠。



LAAB屬被動免疫 不能取代新冠疫苗



孔繁毅指，瑪麗醫院有數名病人已用LAAB，並無副作用，料3個月後有更多數據檢視抗體增強情況；逾百病人待驗抗體，以判斷應否打LAAB。



孔繁毅透露，LAAB會全面覆蓋1萬名極高危病人，稍後再開放予高危及次高危人士，如正做化療的癌症病人、曾做腎心肺移植者等。他補充，目前美國FDA及本港只批准使用1款LAAB藥，若日後其他LAAB獲批且證有效，本港亦會引入；而LAAB雖有即時產生抗體、副作用少等優點，但屬被動免疫，不能取代新冠疫苗的主動免疫效果。

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