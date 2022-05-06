《作品的說話》破280萬點擊 姜濤撰長文︰我盡力了

【晴報專訊】男團MIRROR「人氣王」姜濤於「430」23歲生日當天，推出新歌《作品的說話》，MV於YouTube的點擊率已逾280萬，成績理想。姜濤前晚在社交網分享創作歌曲的感受，並表示︰「對於這份23歲生日回禮，我盡力了。」

姜濤透過新歌《作品的說話》，提醒大家保持愛和善。



推出《作品的說話》後，姜濤一直馬不停蹄工作，前晚他終在社交網發表對新歌的感受，形容這次「十胎」的創作過程困難重重，時間亦非常倉促，他只能在緊湊的拍劇日程中，利用休息時間完成錄音、排舞、MV拍攝等，感恩最終如期完成這項艱巨任務。姜濤寫道︰「這首歌的創作目的其實很純粹，就是想提醒大家無論在甚麼情況下，都要保持心中的愛和善。」



盧瀚霆通宵拍MV

MV動用了近百位舞蹈員，場面墟冚。



姜濤感激填詞的小克、負責服裝的金像獎最佳美指張兆康、「師傅」肥仔及舞蹈團隊，他說︰「感謝你們在極短的時間內完成了所有舞蹈的編排，且在現場對近百人進行舞蹈指導，這絕對不是一件容易的事。而這也是第一次動用了大量演員和舞者，你們動情的演繹令MV具有強烈的感染力。」至於MV拍攝上，姜濤謙稱自己只算是半個導演，因為只提供了內容構思和運鏡建議，其他則交由專業團隊幫忙。最後他寫道︰「對於這份23歲生日回禮，我盡力了，但一定還會繼續努力，令之後的作品更趨完美。」

Anson Lo昨日以白馬王子造型出席活動。



另外，隊友盧瀚霆（Anson Lo）昨日到尖沙咀出席化粧品活動，吸引大批「神徒（Anson Lo粉絲）」到場支持。由於Anson Lo近日忙於拍攝新劇，加上前晚通宵拍攝新歌MV至昨早六時，小睡個半小時便匆匆出席活動，他笑言︰「之前通宵拍完MV就直接出席活動，依家有個半鐘休息已經算有進步喇！」