《食腦喪B》升呢男配角 方紹聰感激家人支持追夢

【晴報專訊】方紹聰（奶仔）在《食腦喪B》中飾演何廣沛好兄弟「華倫」，原來入行12年的他首次做男配角，令他開心不已。除了演戲，奶仔涉獵綜藝節目，更因帶觀眾走勻香港郊外景點而成功「入屋」；他最開心家人為他的成績而驕傲，他亦發奮工作賺錢，望為家人準備一個安樂窩。

「食腦三子」何廣沛、奶仔和郭子豪因拍劇成為好友，更合作拍YouTube片。



在《食腦喪B》，「華倫」方紹聰與「喪B」何廣沛及「德明」郭子豪演好兄弟，三人亦因今次合作而成為好朋友、好拍檔。奶仔過往多在劇集中演精神病患、殺人犯等角色，今次明顯戲份較多，他開心說︰「第一次做男配角，心情好興奮，亦有很多考驗。以前我演殺人犯、精神病患或恐怖分子，我只能盡力模仿；今次『華倫』一角，算是比較接近我的真實性格，如果我用感覺較舒服的演繹方式，不知效果會如何呢？」



智障胞姊是忠實影迷

奶仔過往經常演精神病患者角色。（網上截圖）



回望過去12年，奶仔演過無數閒角，或變態佬等「功能性」角色，但他沒有氣餒，反而珍惜每次機會。「其實我做演員有兩個原則，第一，在能力範圍內做最擅長的事。第二，要衷心非常熱愛這行業，如果不喜歡的話，早就放棄；若真心喜歡，遇上的挫折就不算挫折，而是經驗、過程。」為追尋演藝夢想，奶仔曾做貨車司機等幫補生計，如今工作總算穩定，他更結合幕前及幕後創作經驗，開設製作公司，希望演藝發展更加全面。

奶仔胞姊每次看到弟弟演出的節目，都會十分開心。（IG圖片）



奶仔慶幸家人全力支持他追夢，他指胞姊是智障人士，亦是他最忠實的粉絲。「姐姐不太能夠說話，但她平日看到我演出的節目，都會好投入、好興奮。記得有一次，我們一家到酒樓吃晚飯，剛好電視播出我主持的《野外步出》，她開心得站起來拍手，然後拍拍身旁經理的膊頭，指指電視機做了個手勢。其實這手勢代表『弟弟』的意思，當刻我好開心，感受到姐姐以我這個弟弟為榮！」



知足常樂最重要



奶仔坦言家境不算富裕，但父母從沒給他壓力，「我很想父母和姐姐體會我嘗過的美食、玩過的玩意，這就是我努力工作的動力。」不過，無論富或貧，奶仔和家人皆認為知足常樂、心中富有最重要，「我人生很少覺得自卑，雖然我坐巴士，別人開名車；我沒有開名車的體驗，但對方也沒有坐巴士欣賞風景的感受。我不會分事情的好壞，甚至可能大家認為不好的事，對我而言可能是一件美事，一切視乎你的角度。」