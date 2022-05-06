不是說站著死嗎，為何爭住做二等公民？

有消息指前工黨立法會議員張超雄，因藐視罪成判囚3星期，2月出獄後已經離港去了加拿大，更形容係「逃出生天」。

他在貼文留言「現在雖然未能安定，但至少安全，自己的基本自由不再需要仰賴當權者的賜予。大家進入另外一個環境，繼續為初心奮鬥。」

讀到這些訊息，真的好笑。

要搞清楚張超雄犯了甚麼罪。兩年前的5月，他在立法會內務委員會會議，在主席台高喊「李慧琼越權」，被控一項藐視罪。這是立法會範圍內發生，故定罪基本上根據立法會條例和議事規則為基礎，此其一；他自己今年2月4日在西九龍法院上認罪，被判囚3個星期，此其二。

張超雄。 （資料圖片）

請問何來「逃出生天」？

在立法會內務委員會會議上有錄影，你有做過，你犯法被拉上法庭，你在法庭認罪被判刑……這都是事實，沒有人插贜嫁禍，何以好像自己無辜一樣。

他問「為甚麼一個曾經為香港服務，曾經為香港的未來努力，曾經守護民主，曾經為社會上弱勢尋求公義，曾經為香港作出貢獻，本來正正常常地生活的大好人，到今時今日竟然會擔心自己不一定平安，為甚麼離開香港前的期待只是那麼卑微，『現在只希望能逃出生天』?」

說出來好像自己聖人一個，你道貌岸然不代表就是正確的。你是社工，為弱勢發聲，但你在反修例期間，面對示威者變身暴徒，走入立法會破壞時，說了甚麼？對他們打爛地鐵美心、私了不同政見人士時，又說了甚麼？

作為社工，為弱勢發聲，對；作為一個人，卻不敢為真理發聲，你錯得離譜。現在走佬，還說甚麼「大家進入另外一個環境，繼續為初心奮鬥。」

講到好似好有理想，卻一走了之；但又怕人說貪生怕死，就說繼續奮鬥。你們不是說過寧願站著死，也不要跪著生嗎？為甚麼人人走佬，走去做二等公民？

就好像有個YouTuber去了英國，寫港人在英國生活。說雖然當地人不會公然歧視不同族裔人士，但試過在深夜路過酒吧時，遭到4名白人男女咒罵他為「病毒（Virus）」。他直言在英國如同二等公民。

這些人根本不認識西方文化，西方白人世界的骨子裏，就是充滿對有色人種的歧視。60年代李國章在劍橋讀醫，白人同學叫中國狗，他為此和鬼仔打架；80年代我在蘇格蘭讀書，給白人青年罵中國狗，我為此和鬼仔打架；莫非今天英國白人，會奉你為上賓？

這位年輕YouTuber說雖然在當地有二等公民感覺，但仍感覺比在香港好，何解？原來他說「如果你係投資移民，唔需要搵工，日常消費生活，就更加冇問題，中產靚區，基本上冇歧視。」

唉！那是因為你有錢！在資本主義世界，有錢人就是特權階級。這不是無知，就是幼稚，而且沒有邏輯。我敢說，即使怎樣有錢，在西方白人心中，仍是歧視你。

他們今天遠走他方，怪只怪張超雄等人，是他們叫年輕人違法達義，但他們的子女卻沒有上街被捕。他們自己不是曾經豪情壯語說寧願站著死嗎，為何而家跪著做二等公民？