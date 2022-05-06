內外交煎，危機四伏，迎難而上

下任特首面對的，將會是一個複雜困難的環境。

新冠疫情揮之不去，甚麼時候有第6波或第7波，無人可說得準。經濟去年有不錯的復甦，但今年首季隨即有4%的萎縮，反映經濟基調並非是陽光燦爛。國際環境惡劣，美國極欲把中國的復興扼殺，香港卻夾在中間。俄烏之戰及乘勢而起的美西與俄的相互制裁戰方興未艾，會否摧毀了過去30多年全球經濟一體化的進程，或甚至引發第3次世界大戰滅絕人類，風險遠比幾年前為高。

黃黑遺禍，不少港人趨消極

香港內部黃黑思想餘毒未除，在《香港國安法》威懾下，破壞活動不再如2019年般猖獗，但不少人對建設社會及自己的事業態度消極。我們難以把香港說成是一個如內地般士氣高漲奮發向前的社會。

下任特首當然不能以打好一份工的心態面對這些挑戰，他要迎難而上，對外對內都要披荊斬棘。這種心理準備，不但特首，整個政府及港人都應該要有。

特首理論上不用理會外交，這是中央政府的責任，但有時內外事務犬牙相錯，內外也不是這麼容易界分清楚的。一個鮮明例子是金融中心問題。

香港之所以有資格被視作世界3大金融中心之一，建基於幾個條件︰第一，香港背靠內地，外資要與中國做生意，香港可提供不少方便；第二，資金可隨意進出香港，不受限制；第三，港元與美元牢固掛鈎，持有港元資產與持有美元這個國際通用的貨幣，分別不大；第四，香港擁有價值4.39萬億港元的外匯儲備，其數量之巨，世界排行第7，以一城之力，外匯儲備3、4倍於美國，而且這些儲備中，有1.73萬億港元是財政儲備及基金權益，政府有權決定如何運用。

美反華勢力，欲衝擊港經濟

這4項本來都是香港的優勢，但國際環境丕變，優勢卻可轉化為風險，不可不防。香港與內地經濟金融關係密切，反有可能成為美國的打擊對象，如果香港對內地重要，又有甚麼比重創香港的金融業更有利於打擊內地的經濟？資金自由流通，甚麼樣的對沖工具都可施之於香港，使其風雨飄搖。港元與美元掛鈎本有利於美國，但若美國的一些無知政客被反華思想蒙了心智，強行禁止港元與美元掛鈎，甚至對香港持有的美債賴帳，而香港又毫無準備的話，也會損失慘重。俄烏戰爭期間，西方對俄制裁，已顯示出當今世上豺狼當路衢，蒼蠅間白黑，擁有的外匯儲備愈多，懷璧其罪，愈容易被人賴債搶掠。下任特首因過去工作關係，見慣壞蛋，亦處理過涉及外國特工的斯諾登事件，應有不錯的警惕性，希望他從俄烏戰爭的過程中亦學到香港應如何面對金融衝擊。

在對內事務上，千頭萬緒，如何應付？現時下任特首的唯一候選人倒明白重點，他提出要以結果為目標，這是很有針對性的管治思想。

香港的AO公務員體制有一重要的文化特徵，便是事事只懂等待上級指揮，缺乏獨立解決問題的能力，工作失敗時，常聽到的答辯是「已完全按規章辦事，符合程序」。做事一板一眼，有規章程序，本是好事，但好事也完全可變為壞事。缺乏創意與解決問題的決心，便只能以符合程序作掩飾，而政府的制度對擁有此種辦事作風的人，並不懲罰，他們反而更有可能無風無浪步步高陞。

以結果為目標，能抗衡怠政

此種管治模式，在社會穩定的太平年代可以十分有效，但在多變的年代，新形勢層出不窮之時，事事按既有程序執行，只會造成因循守舊，一事無成。我在家中間有看內地的戰爭片或諜戰片，這些電視劇香港拍不出，當中常聽到上級下了命令以後，無論任務如何艱巨，接令者都會說「堅決完成任務」，有時還會立下軍令狀，任務完成不了會遭到重罰。至於這些人用甚麼方法，是否按甚麼程序，倒是無人會理會的。這是完全不同的管理模式，執行者有充分的自由發揮創意，而且有強烈的誘因完成任務，他們的賞罰也是由能否完成任務而定，與是否符合程序了無關係。此種模式的缺點是容易出現不擇手段的行徑，需要強大的道德教育制約，但在應付充滿危機及變數的社會，卻比事事講求所謂的「程序公義」來得更為有效，更能抗衡官僚的懶政怠政。

未來特首選中以結果為目標作為管治的心法，是正確之舉，但如何貫徹，及激勵因素如何設計，仍足以左右成敗，宜仔細思考。