設計增肌生酮餐單！獲米芝蓮名廚加盟！營養膳食外送公司3招吸客，疫下業績升兩倍！

疫情至今持續兩年多，市民的飲食模式也有改變。除了外賣平台盛行，健康飲食更見商機。本地營養膳食公司Eatology在疫情下，自2019年起的業績錄得兩倍升幅。

該公司亦分享如何開拓客源（見表），積極應用科技於日常營運中，是成功突圍因素之一。另提供多款膳食計劃餐單、邀請多名米芝蓮餐廳名廚加盟。此外，面對請人難，公司提倡開放文化，鼓勵員工表達意見。

Eatology創辦人Christophe Daures（左）與Guillaume Kaminer看好營養膳食在港的發展空間，在疫情下公司亦把握機會拓展客群。 （受訪者提供圖片）

Eatology創辦人Christophe Daures稱，現代人愈來愈著重健康飲食，但工作忙碌，很難每日準備飯菜。加上不少餐廳聲稱的健康菜式，很多時也只是一種營銷噱頭，實際提供的食品與宣傳或現差距。於是，他與另一位拍檔Guillaume Kaminer看準本地健康膳食商機，於2015年創立營養膳食外送公司Eatology。

包括無麩質低碳 增肌生酮等

在籌組公司初期，兩人遇到不少挑戰，包括來自菜式選擇、食物分量、客人喜好等。為此，他們進行了6個月研究，如參考外國的發展模式、營養膳食的發展潛力等，之後設計出各款食譜，切合不同顧客的需要。Christophe表示，在製作每道菜式時，最重要是要在蛋白質、配菜和醬汁之間取得平衡。

雖然市面上有不同品牌提供類似服務，但兩位創辦人也從菜式及人手方面突圍，例如與註冊營養師合作、邀請多名曾於米芝蓮餐廳工作多年的名廚加盟，藉此提升食品質素。現時Eatology提供9款膳食計劃餐單，包括無麩質低碳膳食、極致增肌膳食、新艾金斯生酮膳食計劃等，每款餐單均會計算好營養價值、提供最多早午晚三餐，以及可選擇一星期至三星期的餐單。

疫情雖然對餐飲業界造成嚴重打擊，但Eatology反而在危機中找到機會。Christophe稱，疫情大流行限制了消費者在餐廳用餐的機會，改為尋找更安全的用餐方式。因此，他們想到推出無接觸式外送服務，自設雲端下單系統，客人可透過平台選擇膳食計劃、送貨日期及時間，以及付款。

另一創辦人Guillaume表示，設計雲端系統看似簡單，但也要根據公司的需要作出調整。他續指，公司的系統是為長期管理而設，團隊亦會不斷更新系統，以迎合客戶需要。除了將科技融入業務，公司在去年遷入達7,000平方呎的食物工場，每月為3萬位客戶提供近10噸的營養膳食。Christophe透露，公司自2019年起業績錄得兩倍升幅，而新增的客戶數量也提升100%。

冀在不同領域 推廣營養膳食

兩位創辦人亦看好營養膳食在香港的發展空間，他們觀察到愈來愈多港人開始注重健康飲食，一些具有高營養價值的超級食物（Superfood）受歡迎，加上不少餐廳以健康膳食作賣點，令他們對營養膳食的前景感到樂觀。至於未來，他們期望品牌不只是一間食品配送公司，而是成為一間類似生活方式（Lifestyle）的公司，在不同領域推廣營養膳食。