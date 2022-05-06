變陣求穩，哥迪奧拿自毀長城；放手一搏，安察洛堤釜底抽薪

當堅持創新的哥迪奧拿希望穩守勝果、當素來穩妥的安察洛堤被迫兵行險著，兩人臨場調動，恍如交換身分，造就一場偉大比賽，要惋惜曼城再度折戟，也不得不嘆服皇馬功底深厚。

佛家有云：一念天堂、一念地獄。一個念頭足以左右往後發展，正是曼城對皇馬比賽寫照，兩位領隊一念之間，就讓比賽結果改寫。

曼城在過去幾年稱霸英超，最大願望就是一嘗歐聯冠軍滋味。但前幾個賽季，每當曼城殺入8強、4強，甚至去年決賽，哥迪奧拿總會出其不意排出一個完全沒見過陣式，但往往結果不如預期，球迷總會慨嘆哥帥太過執著。

但今場面對皇馬，當比賽仍然零比零時，哥迪奧拿也是被迫換走有傷迪布尼和獲加，換上根度簡和施真高。怎知不到一分鐘馬列斯入球，兩回合領先2：0。於是他在78和85分鐘換上加列殊和費蘭甸奴，改踢雙防中，期望穩住勝果。

戴亞斯上季加盟之後一直表現非常穩健，但今場關鍵比賽，也就是輸在一念之間，原本不應該落腳的位置，卻硬生生踢倒賓施馬，送給對方一個12碼，斷送球隊晉級的機會。（圖片由作者提供）

換走獲加，把簡些路放去右閘沒問題，但再換走馬列斯，等同讓出右路給皇馬強攻；舒真高不快，身材又不高，對碰強度不足，在左邊路換上格列殊而不是史端寧，令左邊防務出現缺口，更是一大錯誤。速度不快的他根本沒辦法壓住皇馬的防線，讓皇馬放膽在最後時刻全力進攻。

哥帥一連串換人，明顯是希望不再重蹈過往幾年，只攻不守而遺憾出局的教訓；但偏偏這一念之間卻自毀長城，將已經到手的決賽門票送給皇馬，實在讓人扼腕嘆息。

反觀皇馬，安察洛堤素來予人感覺是用人穩健但略為保守，即使今場開賽落後，安帥還是派上三位中場老將，打算用經驗行先，力爭逆轉。

但當總比分落後3：5，安察洛堤放手一搏，繼失球前換入洛迪高之後，之後一口氣換走摩迪和卡斯米路，阿辛斯奧、卡馬文加和洛迪高三位小將有氣有力，最終扭轉局面，加上賓施馬把握對手犯規，造就奇蹟反勝。

古圖奧斯今場7次成功撲救，今屆歐聯則場均4.2次撲救，證明皇馬防線表現並不好。決賽面對利物浦的強勁攻力，古圖奧斯表現至關重要。（圖片由作者提供）

要講有運氣，皇馬確實也是有運氣；接連遇上聖日耳門在主場失準、車路士的簡迪失誤，加上哥迪奧拿一念之差，好運氣讓皇馬抓緊了，順利殺入決賽。

但又不得不佩服，皇馬就是皇馬，爛船也有三斤釘，何況皇馬不是爛船，銀河艦隊畢竟家底厚，小將訓練得宜，關鍵時刻足夠擔起重任。

背水一戰之下決定破釜沈舟，說實話，安察洛堤不似早有盤算，更多是因為逼於無奈博一博；當過去7年都是佔據皇馬中場的三位大師級球員都全數被換下，誰敢保證安帥有必勝的把握？

摒棄保守換人、選擇孤注一擲的安察洛堤贏了比賽；一改變化多端、改行務實路線的哥迪奧拿遺憾出局，好壞全在一念之間，時也？命也！哥帥雖然希望贏波卻沒有背叛自己崇尚理念、安帥明知棄用老將會換來罵名卻仍賭一把，兩強相遇，不到完場勝負不定，這才是足球最迷人之處。

本週焦點

力爭聯賽第四的阿仙奴、熱刺和曼聯分途出擊。

曼聯數字上仍有可能爭第四的席位，只要自己餘下賽事全勝，而阿仙奴和熱刺全數失分，就可以反超前，但這只餘下數字上的可能，因此爭四可說無望。

作客白禮頓，紅魔牌面雖然較高，但白禮頓近期表現不俗，紅魔未必穩勝，失分不無可能。

不少人責怪迪基亞今季踢得不好，導致曼聯失球多；但細看數據，迪基亞今季作出過125次撲救，比利物浦的艾力臣比加和曼城的艾達臣多超過一倍，說明了曼聯的防線不堪一擊，如果不是迪基亞神勇，曼聯早就跌到中游。（圖片由作者提供）

熱刺作客利物浦，論氣勢和狀態，利物浦更好，除非熱刺踢出120%的能量，否則以牌面論，利物浦應該無得輸。

至於阿仙奴主場迎戰列斯聯，後者尚未脫離降班危機，今場一定博命；不過槍手的優勢在於年輕，而且近期回勇之下，擅長踢順境波，今場若失分肯定排陣出錯。

處於降班邊緣的愛華頓，則作客李斯特城。前者上場贏車路士勝在有運，今場如果把握到體能上的優勢或有機會搶分。後者昨夜歐協盃出局，遺憾未能爭盃，今場體力輸蝕，加上士氣受挫，失分絕不奇怪。

羅馬淘汰李斯特城殺入歐協盃決賽，是38年來再度踢到歐洲賽爭冠。而如果順利捧盃，摩連奴將創歷史成為第一個齊集歐聯、歐霸和歐協盃冠軍的領隊。（圖片由作者提供）

韋斯咸不敵法蘭克福，無緣歐霸決賽，開波後基士維紅牌固然關鍵，但莫耶斯在下半場因為與對方領隊衝突而被罰離場，就顯得莫耶斯真的不夠級數，如此重要的賽事自己不能指揮，球員怎能堅持到最後？（圖片由作者提供）