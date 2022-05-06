所羅門群島的警鐘為誰鳴？

自從中國和南太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）簽署雙邊安全協議後，美澳風聲鶴唳，紛紛劃下紅線，警告中所兩國不得越雷池半步。一輪吵鬧，真正令人擔憂的問題反倒被掩蓋了。

中國重返海權時代的目標不限於台海及區域拒止。（互聯網）

甚麼是真正令人擔憂的問題？假如時光倒流回到去年11月24日，所國反政府示威者在首都霍尼亞拉（Honiara）唐人街縱火與騷亂那天，萬一不幸演變成大批華人死傷的血腥慘劇，你說北京又該怎麼辦？



假如騷亂演變成血腥事件



我們不妨紙上談兵，假設中國在所國政府認可下，啟動大規模維和及保護僑民行動。根據中國近期展示出來的遠程投送能力，這包括第一波向所國運送20集群快速反應部隊，迅速設立地面維和區域；第二波按實際需要以航母、075兩棲攻擊艦、或是055大驅為主力，配備醫療艦、綜合補給艦、護衛艦向所國靠攏，為地面維和部隊提供海空掩護，並展開醫療救治和海上撤僑。



這意味著，如果去年所國局勢惡化至不可收拾，就有可能觸發中國重回海權時代後的第一次遠海護僑行動。緊接下來，中國駐聯合國大使將要求召開安理會緊急會議，到這個時候就不是美澳劃不劃紅線的問題，而是要不要追究哪個國家或地區在幕後製造反人類罪行的問題了。

055萬噸大驅近日發射疑似鷹擊21導彈。（央視截圖）



因此，中所安全協議所引發出來的根本性問題，就是北京口中的所謂「美西方」各國，仍沒有真正意識到中國重新成為海權大國究竟意味了甚麼？這也難怪，因為中國的上一個海權時代是鄭和下西洋，當時美國還沒有誕生，而近代以來任何一個海上強權在制訂對華戰略時，也都沒有真正意義上與中國遠海力量展開角力的經驗。



一個危險的空白



這是一個危險的空白：當一些國家、地區政府或組織在全球各地推動反華仇中浪潮時，他們的底線思維仍停留在中國「鞭長莫及」、「其奈我何」的慣性假設之中；相反，中國既已重回海權時代，一旦海外發生重大排華流血事件，北京就不可能不面對國內「其遠必誅」的民意壓力。

所羅門群島去年底發生反政府騷亂。（互聯網）

所羅門群島去年的騷亂，就是這樣一次「險過剃頭」的嚴重事件。所國政府顯然是被嚇怕了，因此無論美澳如何施壓，也要把北京拉入其治安協作框架之中。對於北京來說，所國既然已經出現針對中國設施的火頭，建立某種預警制度以防不測，也就勢所難免。這本來和美澳的海上權益，或是台海局勢並沒有什關係；除非，所國的騷亂一如其政府首腦所指，是外國勢力煽動。



遠海實力不是用來彎弓射大雕



就在美澳忙於給中所兩國劃紅線的這些日子，中國正好於4月23日慶祝了海軍節，並對外作出了一連串軍事展示，粗略一數有055萬噸大驅海上集結並發射鷹擊21反艦導彈、054B全電推進護衛艦投產、075型海南兩棲攻擊艦服役一周年、當然還有壓軸的第三艘航母即將亮相等等。



凡此種種，要麼被片面理解為北京為武統台灣做準備；要麼被理解為中國準備與美國進行「彎弓射大雕」式的海上火力比拼，反而忽略了中國海軍走向深藍的全盤需要。換言之，雖然中國海軍發展、台海局勢、對美軍區域拒止三者之間存在互動關係，但左右中國海軍發展的重要歷史事件並不止於此。

中國戰機日前在遼寧號航母起飛。（日本防衛省官網截圖）



事實上，就算是在1996年台海危機後，中國內部仍在激烈辯論是否應發展航母；距此兩年後，海外發生大規模排華流血事件，中國亦於同期確定航母路線圖；到了2011年利比亞陷入戰亂，中國海軍遠洋能力雖已初具規模，但也還僅僅是限於撤僑，中資在當地的巨額石油及基建投資血本無歸。



不僅要能撤僑也要能據守



利比亞事件顯然提醒了北京，遠洋海軍在戰亂地區不僅要有撤僑的能力，還要有據守維和區的可能。075型兩棲登陸艦、無人機群的誕生，以及中國海軍陸戰隊在各種地型和氣候條件下的集訓，其實也可以說是為此做準備。



隨著中國經濟發展，對外互通交往，全球各地都有龐大的華人華僑社區，和企業投資利益。一旦陷入戰亂，尤其是出現某些國家、地區調動政治力量、網軍挑動仇華情緒下，如何及時、適度出手以防止事態升級，將成為中國綜合遠程投射力量的嚴峻考驗。而一旦動用這種力量，與美、澳、英、日等國並不處於直接的對抗關係，反而會左右事發國家及地區與中國的雙邊關係發展。



運20可以遠程投送維和部隊。（互聯網）





因此，預料北京會在未來進一步明確中國遠海力量的使用目標及原則，擴大參與各國的船隻意外、地震風災等大型救災工作，促進與各國的共存關係。就軍事實力而言，隨著8艘055大驅服役，中國實際上已經重啟了遠海巨艦時代。相信這種實力不會用於重拾「船堅炮利」的舊思維，而是用於誰令世界更和平的新方向。