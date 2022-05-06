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06/05/2022

《經濟不停學》通脹有好壞，你要知點解？

#理財 #經濟不停學 #通脹
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　　全球主經濟體的通脹持續高企，令到各國央行開始逐步結束新冠疫情以來的貨幣寬鬆政策。目前在七大工業國（G7）之中，以美國3月份通脹率達到8.5%最高，德國4月份通脹率為7.4%(整體歐元區通脹率為7.5%)，此外，英國3月份通脹率7%，加拿大為6.7%，新西蘭及澳洲首季通脹率則分別為6.9%5.1%，日本只有0.8%

 

 

　　根據改故著名經濟學家佛利民(Milton Friedman)的定義，「通脹」乃貨幣現象。佛利民是貨幣主義經濟學派的主要提倡者，他認為通貨膨脹與貨幣供給有密切且穩定的關係，他提出通貨膨脹在根本上源自於貨幣供應量的主張。「通貨」就是「貨幣」，亦當貨幣供應量遠比商品供應量大時，物價就會上升，這時消費者就需要較多的貨幣才可換取之前同等數量的商品，換言之，這造成貨幣購買力下降。

 

 

 

通貨膨脹可分為三類：

 

1)      需求拉動型通脹(Demand-Pull Inflation)

 

2)      成本推動型通脹(Cost-Push Inflation)

 

3)      內建型通脹(Build-In Inflation)

 

 

 

　　需求拉動型通脹—因為市場對商品及服務的需求超過了產量，從而推高了物價。例如以萬計的歌迷去搶購數千張演唱會門票，就很可能造成所謂黃牛黨的出現。又例如中英簽署的聯合聲明中的土地政策，限制了香港的土地供應，令私樓持續供不應求，1997年回歸前就出現「白手套黨」，一些投機份子排隊拿籌，然後以數千至數萬元買給有意買樓的人士，從中取利。由於價格的上升是有需求支持，故需求拉動型通脹一般被視為好的通脹。

 

 

 

　　成本推動型通脹—當企業生產成本上漲至無法承受的水平，並令盈利受損，必須提高售價時，所謂貴買貴賣，上漲的成本就會轉嫁到消費者身上。就如近年油價的大升，就是因為全球央行快速減息至接近零甚至是零以下，以及採取量化寬鬆貨幣政策，製造了大量游資。然而，疫情底下，投資者對經濟前景缺乏信心，導致大量熱錢投機性流入原油市場，推高了油價，加上供應鏈受阻，令商品供應不能滿足市場需求，刺激整體物價上升。

 

 

 

　　內建型通脹這與消費者對通脹前景的預期相關。當消費者預期未來的商品售價將會上升時，為免購買相關商品成本增加，就會選擇在現時買入，這就間接造成自我實現。工人若認為未來的生活成本會增加，工會就會要求加薪，否則就會採取罷工行動，假如雇主接受工人加薪的要求，生產成本就會上升，屆時就有可能提高產品售價去填補額外的支出。這亦是目前聯儲局擔心，美國可能出現薪酬價格螺旋，即引發第二階段的物價上升。

 

 

 

　　衡量通脹高低，多以消費者物價指數(CPI)的按年變動去判斷，但不同的經濟體會根據自身的經濟結構，將不同的商品納入CPI，比重亦不盡相同。另外，生產者物價指數(PPI)亦是判斷通脹的數據，這個數據較CPI更具前瞻性。介乎兩者之間的批發物價指數(WPI)亦是常用的通脹衡量指標。不過，以美國為例，消費者信心指數是唯一只通過訪問調查、沒有數據基礎，但極其重要的指標。

 

 

 

撰文：經濟通資深市場分析師　鄭廣復
　

 

 

 

 

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