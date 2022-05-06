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06/05/2022

最新旗艦手機！OPPO Find X5 Pro 頂級效能 + 2大哈蘇攝影模式，拍片一流！

#數碼潮物 #拍攝功能 #手機 #Oppo #Find X5 Pro #哈蘇攝影模式 #Hasselblad
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Find X系列是OPPO的旗艦手機，最新一員有Find X5 Pro，擁有最頂級效能之餘，更採用了Hasselblad手機影像系統及內置了自家開發的影像處理晶片，不論相片或影片攝錄均有一流水準。

 

（圖片由作者提供）

 

　　筆者覺得Find X5 Pro的一體化陶瓷機背設計很特別，帶來強勁的金屬感，尤其是鏡頭位置很流線型，更有黑白兩色機身選擇，以及支援IP68防水防塵。Find X5 Pro的6.7吋AMOLED熒幕擁有LTPO技術，以Corning Gorilla Glass Victus保護，提供1,440 x 3,216解像度、92.7%屏佔比、支援120Hz刷新率和240Hz觸控採樣率，兼能顯示10億顏色。

 

Find X5 Pro熒幕左上角設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

熒幕提供指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Find X5 Pro的一體化陶瓷機背設計很特別，帶來強勁的金屬感。（圖片由作者提供）

Find X5 Pro擁有三個主鏡頭及13通道光譜傳感器。（圖片由作者提供）

音量鍵設在機身左側。（圖片由作者提供）

機身右側設有電源鍵。（圖片由作者提供）

 

　　Find X5 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，機身亦加入了石墨烯膜及VC液冷技術來散熱，安兔兔測試獲得接近90萬分，效能有頂級表現。另一方面，Find X5 Pro內置了5,000mAh電池，支援80W有線及50W無線快充，以及提供10W反向無線充電功能，跟機也附送了80W充電器，官方表示35分鐘能把電池充滿。

 

機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。（圖片由作者提供）

Find X5 Pro支援雙SIM卡，但未設有記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

 

 

熒幕支援最詗120Hz刷新率，還可按需要自動調節。（圖片由作者提供）

 

 

Find X5 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試獲得接近90萬分。（圖片由作者提供）

 

　　拍攝能力是Find X5 Pro最大特色，搭載了OPPO自家開發的MariSilicon X NPU晶片來進行影像處理，該晶片擁有最高18 TOPS運算能力、11.6 TOPS/W能效比、20bit Ultra HDR 動態範圍能力、20bit RAW色域處理、RGBW Pro 雙通路處理性能等。簡單來說，就是這枚晶片擁有實時處理影像的能力，能有效提升影像質素。

 

 

Find X5 Pro內置了Hasselblad專業模式及Hasselblad XPAN模式。（圖片由作者提供）

 

Find X5 Pro內置MariSilicon X NPU晶片，拍攝的相片有極高質素。（圖片由作者提供）

 

　　為了發揮MariSilicon X NPU晶片的性能，Find X5 Pro首次搭載Hasselblad手機影像系統，配備5,000萬像素廣角、5,000萬像素110°超廣角和1,300萬像素2倍光學長焦主鏡頭，還有3,200萬像素前置鏡頭，其中標準鏡頭用上懸浮防抖系統，提供五軸防抖效果。手機不單擁有AI拍攝功能，更內置了Hasselblad專業模式及Hasselblad XPAN模式，帶來不一樣的Hasselblad攝影體驗。

 

總結

 

　　除了頂級效能，攝力是Find X5 Pro最吸引筆者的地方。筆者曾經試過用Find X5 Pro來拍攝，可見相片有極高色彩還原度、光暗位清晰可見，最重要是影像夠細緻。$7,999的定價不算便宜，可是筆者覺得仍是值得擁有。

 

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,440 x 3,216像素，6.7吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / 5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素110°超廣角 + 1,300萬像素2倍變焦

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：163.7 x 73.9 x 8.5毫米

重量：218克

售價：$7,999

查詢：OPPO 3896 7699

 

 

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