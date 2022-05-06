告別沉悶調色盤！夏日時尚色彩配襯，怎樣穿出熱情、灑脫、高級感、清涼感？

因為疫情給我們帶來的情緒困擾似乎愈來愈多，我身邊的朋友也「中招」了。 為此，一直在想有甚麼紓緩情緒的方法呢？音樂？畫畫？香氛？種花？烹飪？爬山？根據不同的喜好、性格，我們可以找到對自己有用的方式，而有一件事似乎被我們忽略了。

不少科學實驗和心理學專家都曾指出，「色彩對人們的心理活動有著重要影響」。人類長期在自然界生活，自然界的色彩是影響人類運用色彩的根本。所有視覺能力正常的生物都會依靠光線、色彩，對外界環境做一個危險還是安全的判斷。視覺在不斷進化中，產生了區分顏色和感受，在大腦裏進行歸納總結。

比如黑夜往往代表更多的危險和警惕，所以當視覺一碰上黑色的時候，我們的心情容易產生嚴肅緊張感。現實生活中也多用黑色表達鄭重、警告、絕望、危險與未知。

人類最大的智慧就是改造外界環境，色彩影響人的心情，反過來，人也會利用色彩調節人的心情。

例如在物質貧瘠的時候，鮮豔的色彩往往成為刺激人視覺、激發人活力的一種有效存在，這也就是為甚麼在荒涼或者荒蕪的地方，往往人們的衣裳服飾都非常的鮮豔。

除了音樂、香氛等，我們每天都要做的事就是穿衣，今天就和大家分享一些讓人舒心的彩色穿搭。

這個夏天的熱情，來自正紅+深牛仔藍。

這個夏天的灑脫，來自淺藍+米白。

這個夏天的清涼，來自牛油果綠+米色／白色。

這個夏天的精緻，來自黑白+牛仔藍。

這個夏天的懷舊，來自藏橘色+摩卡棕+米白色。

顏色對我們心情的影響，其實是大自然給人類進化的一個禮物。愈有分辨的能力，就愈會從複雜的世界找出自己所需要的安全感。

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