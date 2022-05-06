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06/05/2022

告別沉悶調色盤！夏日時尚色彩配襯，怎樣穿出熱情、灑脫、高級感、清涼感？

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

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    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　因為疫情給我們帶來的情緒困擾似乎愈來愈多，我身邊的朋友也「中招」了。 為此，一直在想有甚麼紓緩情緒的方法呢？音樂？畫畫？香氛？種花？烹飪？爬山？根據不同的喜好、性格，我們可以找到對自己有用的方式，而有一件事似乎被我們忽略了。

 

　　不少科學實驗和心理學專家都曾指出，「色彩對人們的心理活動有著重要影響」。人類長期在自然界生活，自然界的色彩是影響人類運用色彩的根本。所有視覺能力正常的生物都會依靠光線、色彩，對外界環境做一個危險還是安全的判斷。視覺在不斷進化中，產生了區分顏色和感受，在大腦裏進行歸納總結。

 

　　比如黑夜往往代表更多的危險和警惕，所以當視覺一碰上黑色的時候，我們的心情容易產生嚴肅緊張感。現實生活中也多用黑色表達鄭重、警告、絕望、危險與未知。
人類最大的智慧就是改造外界環境，色彩影響人的心情，反過來，人也會利用色彩調節人的心情。

 

　　例如在物質貧瘠的時候，鮮豔的色彩往往成為刺激人視覺、激發人活力的一種有效存在，這也就是為甚麼在荒涼或者荒蕪的地方，往往人們的衣裳服飾都非常的鮮豔。
除了音樂、香氛等，我們每天都要做的事就是穿衣，今天就和大家分享一些讓人舒心的彩色穿搭。

 

這個夏天的熱情，來自正紅+深牛仔藍。

 

 

這個夏天的灑脫，來自淺藍+米白。

 

 

這個夏天的清涼，來自牛油果綠+米色／白色。

 

 

這個夏天的精緻，來自黑白+牛仔藍。

 

 

這個夏天的懷舊，來自藏橘色+摩卡棕+米白色。

 

 

　　顏色對我們心情的影響，其實是大自然給人類進化的一個禮物。愈有分辨的能力，就愈會從複雜的世界找出自己所需要的安全感。

 

聲明：文字原創，圖片來自於網路，如有侵權，請聯繫我們刪除，謝謝。

 

 

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