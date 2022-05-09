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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/05/2022

妄想挑戰公司行事方針？再叻也不過是打工仔！管理人大忌：態度模稜兩可！

#管理 #辦公室貼士 #辦公室是非 #打工仔 #人際關係 #加薪 #職場
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看加薪近兩成都不滿意？自視過高同事的職場大忌：公事當私事處理！

 

　　舊同事沒有直接回答她是否不滿意加薪率，但她凌厲的眼神裏射出百般不滿。

 

　　我笑著對她說：「如果上司每年加我18%，我每個晚上發夢時也會開心到『流口水』。」

 

　　她不以為然的看著我。

 

　　「我不會問你認為加多少才算合理……」我話還未說完，她已經搶白：「你問我也不會答你！」

 

　　我笑笑，心想：那當然。我太了解她了。

 

　　一個自視甚高的人，並不想別人知道她心中的想法，而是希望別人能夠猜出她的心意。猜中了，會視為理所當然；猜不中，會輕蔑對方。

 

　　她心裏肯定有一個數字，但她不便說出來。我亦不會問她應該加多少才合理，因為此問題會給她一個錯誤的信息，以為我在她加薪率問題上還有議價空間。

 

　　管理人做判斷時不要給下屬一個模稜兩可的態度。下屬可以對公司任何決策、對上司管理方法和對同事工作方式有不滿意見，但我不會讓她以為可以影響我。

 

　　「18%加薪率，相信在任何公司都不算少了。況且，你才進公司不到一年，去年在你試用期滿時，已經因你的突出表現而加了25%。」我向她解釋時仍抱著一絲希望。

 

　　正因為她是個不可多得的人才，才破格在她試用期滿大幅加薪，又在大半年之後的年度調薪再加她18%，可是我們亦不應該因為她是個人才，而置公司規章制度不顧。我要她明白，縱是天才，在辦公室內也是一個員工，只不過是個表現優秀員工，也是要受到公司行事方針所管理。

 

　　如果她不明白，即使我們多麼欣賞她、愛護她，她仍然會充滿不滿，最後也會選擇離開。

 

 

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