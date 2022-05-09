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09/05/2022

一邊手臂出現大力水手老鼠仔？可能是肱二頭肌腱斷裂！處理不當，連戴口罩都有困難！

#痛症療法
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  • Oscar 治療師

    Oscar 治療師

    陳嘉渝(Oscar)，物理治療師。

    入境處及香港聖約翰救傷會講師聯會醫事顧問，於理工大學物理治療系畢業後，修畢香港中文大學針灸學碩士。熱愛運動之餘，更隨隊前往北京奧運及東亞運擔任醫療義工，更熱衷在各大報章刊登專欄，解答都市痛症及運動創傷復康問題。現為沙灘排球賽亞運代表隊的物理治療師。

    都市痛症

    本欄逢周一更新

　　「有一次我跌車後，在搬（電單）車的時候，不知是不是發力不當，先是閃了腰，然後失平衝，車子便反向倒下，更拉動著自己跌向另一邊，」丁小姐指著她肩膊處，「那一瞬間，便聽到肩膊傳來奇怪響聲，我心知不妙。」

 

　　丁小姐是一名女騎士，車友介紹她來找我處理肩膊的問題。那一個響聲，的確不妙，在骨骼及肌肉系統的問題中，每當出現響聲也不會是一件好事。她的肩痛了一個多月，雖然平時活動還可以，但只要手臂一舉高或轉到某個角度時，就會有撕裂的疼痛感，不但是平時穿衣服顯得困難，就連穿戴口罩也有問題，這，晚上睡覺更是痛到夜夜失眠，在長時間睡不好、影響生活質素。

 

「敢玩  先係正確態度 一定咁玩  先至係motorcycle 」

 

（網絡圖片）

出現這個奇異的「老鼠仔」的話，明顯就是長腱斷裂。如果肌腱是完全斷裂的話，手術是必須的，那便需要4-6個月才能完全康復。

 

　　以往在門診不難遇上這類型的患者很疑惑的舉起手臂，彎起手肘用力，指著上臂鼓起的一大個肉團，有別於另一側手臂的樣子。就像是大力水手Popeye的那塊「老鼠仔」，醫學上也用上這樣的徵象來形容，名為Popeye's sign，這是典型的肱二頭肌長頭肌腱斷裂的表現，由於肌腱斷裂，造成斷裂部位的肌肉無法附著在肌腱上拉著，在肌肉用力收縮時，形成整塊肌肉收縮而鼓起來，外觀上可以看到上臂屈側鼓起肌肉，在更靠近肩膊部位的上臂反而顯得凹陷，看到Popeye's sign大概可以推測是肱二頭肌長頭肌腱斷裂了。

 

　　在靠近肩膊的這端有兩個肌腱，一個是長頭肌腱，一個是短頭肌腱，這兩個肌腱也就是肱二頭肌名稱的由來。遠端的肌腱是附著在前臂的橈骨，三個部位的肌腱都可能發生斷裂，然後形成肌肉鼓起的Popeye's sign，只是最常見到的還是來自長頭肌腱的斷裂。有研究統計，96%發生在長頭肌腱，3%發生在遠端靠近手肘的肌腱，1%發生在短頭肌腱，在不同的斷裂部位，造成肌肉鼓起來的形狀和部位會有差異。

 

（網絡圖片）

 

　　從外觀和手臂活動的表現，大概可以初步診斷，在門診還可以運用超音波來輔助診斷。超音波下如果在肌腱部位看不到正常的肌腱，在鼓起的肌肉裏頭呈現凌亂的訊號，大概就可以確定肌腱斷裂了，同時也可以知道是哪一條肌腱發生斷裂。此外，使用超音波檢查也是要排除其他的可能性，例如血腫血塊或是腫瘤。

 

　　二頭肌腱撕裂或斷裂，常發生在需用力搬東西過頭的勞動者，因重複性過頭運動等情形下，造成二頭肌腱容易磨損、脆弱，這時若受到創傷或突然用力提重物，就有可能造成肌腱斷裂。如果加上肩關節盂唇撕裂，那就更為嚴重，盂唇是附著在肩胛骨盂腔周圍的纖維軟骨組織，主要作用為提供肩關節的穩定性，會因外力而從肩盂的邊緣撕裂，並和骨關節剝離。

 

（網絡圖片）

（網絡圖片）

救車時出現二度摔車並非罕見，便會更易拉傷。

 

　　但如果用錯誤的姿勢和方法強行拉動過重的重量（80kg以上），那便很有可能會發生。因為在硬拉時，你的手臂骨或許能承受的重量，但試想像一下肱二頭肌負載的壓力？

 

　　跌車後需要搬車，或進行阻力運動，或生活日常工作，也要留意，過大的阻力及重物，是需要利用整體動作進行搬運及發力，才能安全和有效工作。

 

（網絡圖片）

搬車應是背向車子，利用背部「頂」著車子，雙腳分腿呈三角形支撐、屈膝發力，施力原則是整個人發力，當車子升到60-70°後，便可轉身面向車子作調整佇立的角度，安全救車。

 

「狂妄是趨勢  我腳踏七星出世

沉醉在姿勢  要繼續扭身扭勢」

（道路使用者的有型守則 —— 主題曲）

 

（下期待續）

 

 

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