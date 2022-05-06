Staycation｜福布斯《2022星級酒店名單》大公開！8間酒店獲5星評分！除四季、文華東方，還有哪些酒店上榜？（附完整名單）

疫情下，Staycation大行其道，幾乎每到周末都見到酒店Check-in大排長龍！眼見通關遙遙無期，不少人都會選擇到五星級酒店Staycation，索性「住豪啲」！最近福布斯就公佈了《2022星級酒店名單》，香港一共有20間酒店上榜，當中有8間酒店更獲得5星評分！打算去Staycation的你，行動前不妨先睇睇福布斯有咩好推介！

疫情下，Staycation大行其道，幾乎每到周末都見到酒店Check-in大排長龍！眼見通關遙遙無期，不少人都會選擇到五星級酒店Staycation，索性「住豪啲」！最近福布斯就公佈了《2022星級酒店名單》，香港一共有20間酒店上榜，當中有8間酒店更獲得5星評分！打算去Staycation的你，行動前不妨先睇睇福布斯有咩好推介！

1. 四季酒店：亮點竟是牛角包？

作為香港其中一間頂級酒店，四季酒店當然榜上有名！說到四季酒店大家會先想起泳池？抑或是SPA？原來四季酒店的牛角包也是一大亮點！福布斯評測人員指出，只要吃過四季酒店的牛角包，便「返唔到轉頭」，到四季酒店staycation必定要一試！

（圖片來源：福布斯）

除了各種美食，房間的落地大玻璃以及酒店的超水準服務也獲得評測人員大讚；福布斯亦重點highlight四季酒店的泳池，在可俯瞰維港景色的泳池配上古典音樂暢泳，夠晒relax！

（圖片來源：福布斯）

四季酒店

地址：中環金融街8號

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2. 置地文華東方酒店：城中的最佳SPA之一！

位於中環的置地文華東方酒店以其低調不失奢華的設計見稱，福布斯評測人員重點推介酒店的夜床服務，當晚上回到房間時，酒店會為住客預備精選朱古力和散發淡淡香氣的香薰油，讓大家可以輕鬆做個好夢！福布斯更指，酒店的浴室是「最好的酒店浴室」之一，房間的圓形浴缸絕對令人一試愛上！

（圖片來源：福布斯）

酒店的「東方水療中心」亦是城中的最佳SPA之一，有體驗浴室、按摩池、冰噴泉、紫水晶蒸氣浴室、桑拿室和禪式休閒室等，絕對可讓大家徹底放鬆身心；福布斯亦重點highlight酒店內的法國餐廳Amber，這間米芝蓮2星餐廳主打精緻、輕盈和低糖低鹽的菜色，來到酒店一定要試試！

（圖片來源：福布斯）

（圖片來源：福布斯）

置地文華東方酒店

地址：中環皇后大道中15號

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