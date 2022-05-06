  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

06/05/2022

Staycation｜福布斯《2022星級酒店名單》大公開！8間酒店獲5星評分！除四季、文華東方，還有哪些酒店上榜？（附完整名單）

#酒店 #福布斯 #麗思卡爾頓酒店 #四季酒店 #疫情 #星級酒店 #香港酒店 #香港文華東方酒店 #香港瑰麗酒店 #置地文華東方酒店 #周末好去處 #香港美利酒店 #半島酒店 #香港瑞吉酒店 #2022星級酒店名單 #Staycation2022 #Staycation
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

疫情下，Staycation大行其道，幾乎每到周末都見到酒店Check-in大排長龍！眼見通關遙遙無期，不少人都會選擇到五星級酒店Staycation，索性「住豪啲」！最近福布斯就公佈了《2022星級酒店名單》，香港一共有20間酒店上榜，當中有8間酒店更獲得5星評分！打算去Staycation的你，行動前不妨先睇睇福布斯有咩好推介！

 

　　疫情下，Staycation大行其道，幾乎每到周末都見到酒店Check-in大排長龍！眼見通關遙遙無期，不少人都會選擇到五星級酒店Staycation，索性「住豪啲」！最近福布斯就公佈了《2022星級酒店名單》，香港一共有20間酒店上榜，當中有8間酒店更獲得5星評分！打算去Staycation的你，行動前不妨先睇睇福布斯有咩好推介！

 

1.    四季酒店：亮點竟是牛角包？

 

　　作為香港其中一間頂級酒店，四季酒店當然榜上有名！說到四季酒店大家會先想起泳池？抑或是SPA？原來四季酒店的牛角包也是一大亮點！福布斯評測人員指出，只要吃過四季酒店的牛角包，便「返唔到轉頭」，到四季酒店staycation必定要一試！

 

（圖片來源：福布斯）

 

　　除了各種美食，房間的落地大玻璃以及酒店的超水準服務也獲得評測人員大讚；福布斯亦重點highlight四季酒店的泳池，在可俯瞰維港景色的泳池配上古典音樂暢泳，夠晒relax！

 

（圖片來源：福布斯）

 

四季酒店

地址：中環金融街8號

預訂：按此

 

2.    置地文華東方酒店：城中的最佳SPA之一！

 

　　位於中環的置地文華東方酒店以其低調不失奢華的設計見稱，福布斯評測人員重點推介酒店的夜床服務，當晚上回到房間時，酒店會為住客預備精選朱古力和散發淡淡香氣的香薰油，讓大家可以輕鬆做個好夢！福布斯更指，酒店的浴室是「最好的酒店浴室」之一，房間的圓形浴缸絕對令人一試愛上！

 

（圖片來源：福布斯）

 

　　酒店的「東方水療中心」亦是城中的最佳SPA之一，有體驗浴室、按摩池、冰噴泉、紫水晶蒸氣浴室、桑拿室和禪式休閒室等，絕對可讓大家徹底放鬆身心；福布斯亦重點highlight酒店內的法國餐廳Amber，這間米芝蓮2星餐廳主打精緻、輕盈和低糖低鹽的菜色，來到酒店一定要試試！

 

（圖片來源：福布斯）

（圖片來源：福布斯）

 

置地文華東方酒店

地址：中環皇后大道中15號

預訂：按此

 

下一頁：香港文華東方酒店、香港美利酒店

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#酒店 #福布斯 #麗思卡爾頓酒店 #四季酒店 #疫情 #星級酒店 #香港酒店 #香港文華東方酒店 #香港瑰麗酒店 #置地文華東方酒店 #周末好去處 #香港美利酒店 #半島酒店 #香港瑞吉酒店 #2022星級酒店名單 #Staycation2022 #Staycation

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk