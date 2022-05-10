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10/05/2022

心情差致經常黑面？其實是柏金遜症狀

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　　柏金遜症是本港最常見腦部退化疾病的第二位，僅次於認知障礙症。隨著香港人口持續老化，柏金遜患者將日益增多，但大眾對它的了解仍很片面。早前有病人表示，太太常投訴他「黑面」，我便向病人家屬解釋，面部表情並不代表心情，面部肌肉僵硬無表情，其實是由柏金遜症引起。

 

　　柏金遜症目前成因不明，醫學界相信跟基因及環境因素相關，患者普遍在六十歲後初次發病，但也有十分一患者在五十歲前發病。在發病前幾年，其腦部已開始產生病變，直至腦幹的黑質細胞退化達五成以上，才出現各種症狀。最為人熟悉的傳統症狀是手震、僵硬、行動遲緩、走路不穩。但還有一些非運動神經系統的症狀，或會出現在初期，例如：喪失嗅覺或味覺、睡眠問題（如不安腿、睡著時開口說話及跌下床）、焦慮、抑鬱、便秘、性功能減退及血壓忽高忽低等。最誇張是有一位病人平躺時血壓高達222mmHg，站起來後即跌至80mmHg。他晚上起床如廁，都會暈倒地上。一般會建議他日間服藥提升血壓，晚上使用尿壺，以減少起來次數。


以左旋多巴胺控制病情

 

　　柏金遜症尚未有根治方法，而控制柏金遜症狀最有效的藥物，是左旋多巴胺。但因左旋多巴胺有「蜜月期」，蜜月期後藥效會下降或出現多動症，所以曾有人擔心其副作用，認為愈遲用藥就愈好。可是，如太遲用藥，患者會因生活受病情規限，而減少運動，肌肉萎縮、社交圈子變窄、影響情緒等。其實，大部分藥物的副作用都可經調整劑量、種類及服藥時間去處理。及早用藥，方為上策。

 

　　醫生會根據病人的實際需要而訂立治療方案，務求讓病人融入病發前的生活。例如，筆者有兩位病人的病情相若，一位是校長，一位是退休人士。前者經常要開會，不想讓同事看到他手震，所以用藥目標是要有效地消除所有症狀，劑量會比退休人士重，服用次數也較頻密。

 

　　除了服藥，深部腦刺激(Deep Brain Stimulation)也是較有效的治療方法，但主要用於六十歲以下的患者，如他們病情差得快，藥物成效開始欠佳，就可考慮深部腦刺激。不過，對於年長患者，因其大腦很多時已萎縮，身體或伴隨其他疾病如心腦血管疾病，深部腦刺激未必是一個優先選項。

 

　　柏金遜症由發病到晚期，可長達二十年，而隨著歲月，柏金遜症患者的腦退化會由腦幹慢慢延伸到大腦其他位置，約五成患者到中晚期，更會出現認知及記憶問題。現今醫學昌明，大部分人不會因柏金遜症而縮短壽命，但如及早發現，便可及早治療減輕症狀，延緩病情的惡化速度，回復接近正常的生活。

 腦神經科專科鍾鎮邦醫生

 

 

 

 

 

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