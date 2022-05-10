兒時夢想做消防員 曾比特獲拍拖6年女友支持追夢

【晴報專訊】曾比特（Mike）最近因參加無綫與內地芒果TV合辦的音樂綜藝節目《聲生不息》而一鳴驚人，歌唱實力不容置疑。身在內地的Mike昨日接受本報電話訪問，直言視唱歌為終身職業，但原來他小時候曾夢想成為消防員，跟歌手身份可謂大相逕庭。如今圓夢成為歌手，Mike最希望增加收入，改善母親的生活；其次是努力儲錢，跟拍拖六年的女友組織家庭。29歲的Mike孝順又專一，絕對是一名窩心暖男。

《聲生不息》令Mike在內地人氣急升。（資料圖片）



曾比特日前在《聲生不息》上獻唱《初戀》，表現超水準，及後他與林子祥合唱《單車》亦感動不少樂迷，帶挈其社交網的粉絲數量一夜急升。Mike坦言是始料不及︰「好多謝每個朋友嘅關注，希望大家透過呢個節目，可以認識到我唔同嘅可能性，我會喺每個表演入面，呈現唔同嘅音樂類型畀大家睇。」除了歌聲悅耳，Mike的可愛爆炸頭亦相當亮眼，他大方披露電爆炸頭的經過︰「當時參加《全民造星II》有髮型贊助，我想試整韓式鬈毛，但因為我頭髮天生有少少鬈，電完出嚟就有變咗爆炸頭，點知睇落又OK喎！咁就keep住留長又再電，大約四個月電一次。」Mike自言起床後不會刻意去捲髮，只需用水「摷一摷」便可以出門，惟獨上鏡時要set頭，「每次set一個鐘左右，等佢蓬鬆啲唔會塌番落嚟。」



爆媽咪聽《單車》感動到喊

Mike昨日曬出一家五口合照，祝大家母親節快樂。（IG圖片）

五歲在幼稚園開生日會，枱面上有蛋糕及大量零食。（受訪者提供）

Mike日前返家鄉汕尾探望親友，可謂衣錦還鄉。（微博圖片）



Mike人氣急升，身邊不少親友都替他「出人頭地」而感到高興，「佢哋知我細個就好鍾意唱歌，去到依刻終於做到歌手，大家都認識Mike係邊個，佢哋都好驕傲；同埋我好感恩媽咪一路好支持我，佢偶爾會擔心我，覺得呢份工收入同時間都唔穩定，又擔心我健康，驚我唔夠食、唔夠湯水飲，有次佢同我講『有咩搞唔掂就返屋企，呢度門永遠為你而開』，真係好感動。」不過他同時擔心自己的人氣，會影響家人安穩的生活，「我有一個哥哥同家姐，家姐去咗台灣，佢有個女；我阿哥都結咗婚、有小朋友，我會特別保護佢哋，唔想因為我令佢哋生活受影響。」

Mike跟林子祥合唱《單車》時，因憶起已故父親而淚崩。（資料圖片）



由於Mike年幼喪父，所以他跟母親的感情十分要好。前日母親節，雖然Mike未能親自與媽媽慶祝，但也致電對方表心聲，Mike表示「咁長時間唔喺佢身邊，無得好好照顧佢，身為阿仔都覺得唔係幾好，所以打多啲電話畀佢，等佢唔使掛心。媽咪都有睇我唱《單車》，佢話『好好，繼續努力』，我屋企人用字較簡短，講嘢無乜尾音，但佢話我唱嗰陣佢有喊，被我感動到，哈哈！」Mike透露入行前曾一日打兩份工幫補家計，日頭正職做音響技術人員，晚上則是歌唱老師，高峰期有近30位學生，「媽咪湊住我哋三個好辛苦，去到自己對錢有個概念時，就趁自己仲年輕，做得辛苦少少去報答佢。」



感謝恩師Eric Kwok提拔

Mike 13歲時開始參加歌唱比賽，當時的樣子較青靚白淨。（受訪者提供）



Mike熱愛唱歌，入行前曾參加大大小小的歌唱比賽，但他小時候的夢想卻跟唱歌完全無關。「以前細個係夢想做消防員，仲一齊為咗做消防員去做gym；畢業之後我繼續進修，想考高啲職位，咁當時我同幾個朋友玩緊音樂，就不如讀下音樂啦。點知讀落發覺自己真係好鍾意音樂，就咁奠定咗唱歌成為我嘅終生職業。」19年參加《全民造星II》後，去年Mike獲郭偉亮（Eric Kwok）引薦，簽約環球唱片公司，成為他人生的轉捩點，Mike說︰「決賽時我係第八名，Eric好鍾意我嘅表現，有一日佢叫我send啲表演畀佢，我其實唔係好知個因由，但我好信佢，第二日就send畀佢。之後佢打電話畀我，話想帶我去見環球老闆，我當時受寵若驚，因為佢我先有呢個機會成為歌手。」

Mike跟圈外女友拍拖六年，感情十分穩定。（資料圖片）



另外，甚少公開談到感情生活的Mike，原來已有一位感情十分要好的女朋友，更視對方為結婚對象；但由於女友是圈外人，所以Mike刻意將感情事低調處理。「我同女朋友係參加唱歌比賽時認識，拍咗拖六年，我依家會繼續努力，以事業為重，自己都想畀另一半一個更好嘅將來，所以好希望令自己有多啲收入，等大家無咁擔心將來，女朋友當然都好支持我繼續做歌手追夢啦！」