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10/05/2022

私銀的不公平遊戲

#私銀戶口 #銀行
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　與朋友討論，如果剛超過私銀戶口門檻要求，應否開設私銀戶口呢？討論中，聽到一些不公平的遊戲。

 

　　先講私銀好處，包括融資成本低，由於達至專業投資者級別，故能參與普通客戶不能參與的投資項目，而且靈活多變。例如客戶能以投資組合商討融資計劃，而銀行會計算組合整體風險值去定立融資條件，如利率、年期之類。

 

　　一般客戶，即使銀行銷售某些基金可作槓桿運作，但仍限制多多。例如孖展水平只計算該批基金於戶口內的市值，其他投資項目的市值並不計算在內，代表一旦該基金價格大跌，孖展水平太低便被call loan，即使該客戶有多少其他股票、債券亦無用。

 

　　私銀戶口的確較靈活，只不過，是否真的成為私銀戶口客戶後，就會有專人服務呢？朋友分享，私銀並不如大家所想。主因是若你的資產是剛好超過私銀門檻的話，開戶後所得的服務不似預期。

 

(iStock)

 

　　若你手持數百萬港元，於HSBC Premier或Citigold開戶，算是該級別的尊貴客戶，受該銀行部門關切。然而，同樣數百萬港元於私銀戶口，最低門檻為100萬美元(部分銀行更高)，算是最窮的一群，銀行多不會把注意力放到你身上。

 

　　朋友分享了一個私銀客戶如何招呼高端客人的故事，話說有位物業公司老闆，手持數十億元市值的物業收租，由於HKMA條例限制，按揭槓桿已達頂點，不能再套現。銀行建議把物業資產以衍生工具或抵押合約之類重新包裝，可向銀行再融資借錢，借出來的資金，再買入債券，而債券又可以再槓桿，一大筆額外資產就此無中生有。大家開始明白這些年美國印出來的銀紙去了哪裏，貧富懸殊為何愈來愈嚴重。

 

　　與此同時，銀行十分樂意去幫助這類老闆，因為數以十億計的貸款，整合過程的手續費與佣金，隨時替銀行帶來數千萬元的收入，試問做多少個一千幾百萬的客戶服務才能得到這樣的收入呢？

 

　　另一個考慮，做私銀客戶，有利有弊。看上面該老闆的故事，令人流口水，但風險值並不低。始終增加了槓桿風險，抵押再抵押，任何一層出事，所產生的問題將會很大，曾經有富豪因衍生工具產品輸100億。

 

　　例如，若樓價大跌、加息令債價急跌等，一陣子就可能令該客戶資不抵債、被call loan，甚至乎被沒頂。金管局對私銀客戶差不多零保障，因此，對一般「小額戶」來說，私銀算是相對服務差又危險。

 

　　有一個有趣想法，就算本身有達私銀戶口的級數，也寧願開設數個Premier級別的戶口，有存款保障之餘，所得服務亦較好。做客戶，值得想一想，你要得到服務，銀行能從你身上吸啜多少呢？羊毛出自羊身上。
　

 

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