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10/05/2022

台灣爆「快篩劑之亂」，突顯政治凌駕良知

#台灣 #快篩劑之亂 #疫苗之亂 #歐盟認證
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　新冠肺炎疫情爆發以來，台灣一直靠著封關方式保持低感染率，所以疫情初期全世界多國封城之際，台灣人仍能照常上班上課維持正常生活並引以為傲。殊不知疫情不可能永遠沒缺口，也不可能永遠跟世界隔絕。雖然表面安逸，但台灣始終缺乏居安思危的意識，導致一有風吹草動，立即就引發全民恐慌。像前年的「口罩之亂」，民眾大排長龍輪候口罩；去年的「疫苗之亂」，當局拒絕民間捐贈復必泰疫苗，自購疫苗又遲不到貨，讓人心惶惶，更暴露出耍特權偷跑搶打疫苗的悲哀現象。

 

　　當局口頭上經常掛著「超前部署」，儘管台灣比絕大多數其他地區多了很多準備時間，卻顯然一直未汲取過去兩年多一再發生的教訓，一有事仍然亂了章法。這波Omicron病毒感染人數屢創高峰，台灣一如繼往出現「快篩劑之亂」（香港稱為：快速抗原測試棒），民眾被迫清晨五點起床排隊搶購，每間藥房平均有兩三百公尺長人龍，但每天仍有大批民眾輪候不到。

 

台灣民眾最近忙於在藥房門口排隊搶購「快篩劑」。

 

　　從去年的「疫苗之亂」到今次「快篩劑之亂」都有共通之處，就是除了反中情結之外，就是要把好處留給綠營的好朋友，民眾置身水深火熱反而不是重點。

 

　　台灣去年購買的疫苗並未依進度進口，當疫情來襲，民間渴求疫苗卻不可得。包括鴻海集團創辦人郭台銘、慈濟基金會等團體出面，捐贈一千多萬劑BNT復必泰疫苗，卻遭衛福部技術拖延，原因就是復必泰是由上海復星代理。在綠營眼中，就算復必泰明明是德國疫苗，但只要跟中國沾上一丁點關係，就是向北京屈服，所以就算犧牲人命，也不肯讓步。而民進黨當局讓疫苗短缺另一原因，就是要拖延到台灣自製疫苗上市，輿論甚至認為要讓民眾沒得選擇下，打當時只做了兩期臨床試驗的台灣貨。

 

　　諷刺的是台灣在疫苗短缺之際，除了靠郭台銘和慈濟捐贈的及時雨之外，其餘絕大部份是仰賴美國和日本的救濟，等到台灣自製疫苗上市時，竟然乏人問津。

 

　　今年的「快篩劑之亂」未開始之前，國民黨執政時期的前衛生署長楊志良，早就申請捐贈一千萬劑快篩劑，但衛福部卻搬出不同理由刁難。楊志良捐贈的快篩劑是中國大陸製造，獲得歐盟認證，但衛福部的藉口竟然是進口快篩劑必須有美、加、澳洲的核准證明，歐盟不算數。

 

　　這波Omicron爆發後，快篩劑市面大缺貨，不少綠營人士卻提早接獲消息且毫不忌諱的搶標，也引發不少傳奇標案。最有名的莫過於被傳媒稱為「小吃店變身生醫公司」。一家資本額200萬新台幣、前身是小吃店的公司，竟然可以投標到16億新台幣快篩劑政府標案。當國民黨踢爆該公司負責人除了欠債外，還被地檢署調查後，這家公司立即棄標。然而衛福部長陳時中仍有情有義的護航到底，批評藍營「政治干預商業」。

 

　　而另一家獲批進口唾液快篩劑的公司，也被傳媒發現和去年蔡英文等候上市的台灣自製疫苗同一負責人，兩間公司地址甚至都在同一商業大廈。至於這些親綠企業進口文件不符規定時，當局一律以補交文件方式通融過關，相反的前衛生署長查志良則無法補件，直接封殺。

 

　　疫情帶來煩悶沮喪在所難免，但更讓人難以釋懷的，是政治凌駕良知之上的可笑和可悲，這一切令台灣的疫情亂象格外難以忍受。

 

 

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