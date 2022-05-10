美國擬禁對華售晶片設備　科技股危中有機？潘鐵珊教路換馬選擇！

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

據報美國商務部考慮禁止當地公司向中資企業出售先進晶片製造設備，更點名華虹半導體(01347)將受影響，拖累股價半日瀉13%。中美角力沒完沒了，惟科技股危中有機？港股半日再失守兩萬關，科技股顯著捱沽，若想趁機換馬，有咩股份有望成為逆市奇葩？

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