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10/05/2022

完成世界六大馬拉松排行榜，香港排第幾位？香港跑手急起直追打入十大不是夢！

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　　上期筆者交稿後收到最多跑手完成世界六大馬拉松排行榜，發現香港由第11位退守第12位，而澳洲則以190位完成者，比香港多1位而升上第11位，雖然只差少少，但被爬頭，總是覺得心裏不舒服。

 

　　筆者上周四突然收到六大馬拉松主辦機構電郵，要筆者回覆選擇有關筆者所屬地區，所以立即查閱六大完成者名人堂（Six Star Finishers Hall Of Fame），登入後打上筆者名字，卻發現在名字後的國家為CHN，反而在香港區的189位跑手中，找不到自己名字。


　　記得筆者每次到達六大馬拉松比賽博覽會，都會在六大完成者名單中尋找自己名字，而每次也是在HONG KONG SAR, CHINA之下找到，所以一直沒有發覺，原來在六大完成者名人堂網站內，被計算為CHINA，可能是因為香港特區後面，也有CHINA這個國家名稱，所以令到負責網站的工作人員誤會了。

 

筆者過往只留意這份在六大馬拉松比賽博覽會公開的名單，看到自己名字在香港column內便放心，並沒有登入網站檢查。（圖片由作者提供）

登入網站後卻發現在名字後的國家為CHN，即計算為中國的完成者，反而在香港區的189位完成跑手中，找不到自己名字。 （圖片由作者提供）

 

　　筆者立即通知馬拉松訓練中心所有六大完成跑手，登入網站查看自己所屬地區，若有錯誤，立即更正。今天網站已經更正了幾位香港跑手，所以現在香港是以194位完成者，重新進佔最多跑手完成世界六大馬拉松排行榜第11位，與第10位法國相差68位。筆者相信可能還有其他香港跑手有同樣情況，所以在此呼籲大家查看一下，盡早更正。

 

更正之後，筆者名字後面是寫明HKG。（圖片由作者提供）

這份是上周收到由主辦單位在網站公開的成績分布表，香港以189位完成者排名第12位，但在網站逐個國家或地區搜尋，可以見到最新更正的資料，香港現時以194位完成者，重登第11位。（圖片由作者提供）

 

　　以下為筆者統計世界六大馬拉松完成者的國家或地區，在過去6年的增長數目：

 

 

　　***澳門與另外5個國家或地區同時以9位完成者並列全球第54位。筆者刻意提及澳門，原因是筆者由2008年開始任教澳門馬拉松，而現在9位完成者中，超過三分二都是筆者的學生，他們與筆者一起在2018年的倫敦馬拉松完成世界六大馬拉松，成為當年只有3989位完成者之一。

 

2018年4月22日，筆者與學生完成倫敦馬拉松比賽，取得世界六大馬拉松大滿貫奬牌後，出席當晚的慶祝晚宴。前排右一及右二跑手及後排右二的女跑手，他們三位都是澳門的六大完成者，女跑手梁麗香更是澳門第一位完成六大馬拉松的女士。（圖片由作者提供）

 

　　剛巧上述增長速度最高的頭幾位，尤其是大部分為中國人的國家或地區，也和香港一樣，由2017年開始加速追求完成世界六大馬拉松。相信也是和筆者一樣，看到這個跑者世界趨勢，可謂英雄所見略同。另一方面，若把中國和中國香港加起來，已經位列全球三甲了。

 

　　過去兩年因疫情影響，香港跑手未能出外參賽，所以六大完成者只有單位數增加，比起世界頭10位以雙位數，甚至三位數增加，的確是落後了。近來疫情稍為好轉，完成世界六大馬拉松追求者，將會再次熱起來，香港應該可以追趕法國、墨西哥及日本，只要追過任何一個，便能進佔世界頭10名。香港跑手們，發揮我們的馬拉松永不言敗精神，急起直追吧！

 

　　經過兩個星期，筆者上期提及的主觀願望，實現機會愈來愈大。因有專家提出，已完成三針疫苗注射者，從海外回港後核酸檢測呈陰性，可以居家檢疫。若香港市民接種率達九成，也沒有新變種病毒出現的話，抵港後核酸檢測陰性，可以不用檢疫，只要戴七天手帶及做核酸檢測便可。期待這一天會在今夏出現，讓跑手們能夠與筆者一起，參加六大比賽、參加海外比賽，讓我們夢想成真！

 

 

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