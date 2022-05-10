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10/05/2022

旅發局重推「賞你遊+賞你住」！共8萬名額！消費滿$800即可換免費本地遊／$500 Staycation折扣（附參加方法+酒店名單）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　隨著疫情放緩，不少大型的活動都回歸！最近旅發局就宣布推出全新「夏日同賞．就在香港」推廣活動，頭炮項目就是重推深受市民歡迎的「賞你遊香港」和「賞你住」，只要消費滿指定金額就可以換免費本地遊名額和Staycation$500折扣優惠，合共的名額有8萬個！如果大家錯過了前一輪的優惠，今次就可以把握機會啦！即睇參加方法及詳情！

 

（截圖至旅發局網站）

 

「賞你遊香港」

 

　　這次重推的賞你遊有6萬個名額，提供約300個行程，本地遊的主題主要圍繞探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，部分旅行社亦會推出全新付費升級之選。只要大家在實體零售或餐飲商戶消費滿$800（一人憑最多兩張機印收據），即可免費或額外付費參加本地旅行團。由於活動早前因為第五波疫情而押後，所以大家可以憑2021年12月10日起發出的消費單據來參加「賞你遊」！

 

　　行程將於5月16日在活動網站公布，大家於5月17日早上10時起就可以報名首批的旅行團，只要根據活動網站上的聯絡方法向旅行社報名，預訂時亦需要繳$100按金（可獲退還）或相關團費。預訂成功後，參加者須於出發日提交正本收據，而收據是不獲退回的。另一批的行程就會在6月起報名，而「賞你遊」活動的旅行團將會在5月24日至8月31日出發。

 

（截圖至旅發局資料）

 

　　提提大家，參加「賞你遊香港」是要滿足「疫苗通行證」下當時適用的要求。

 

「賞你住」

 

　　至於「賞你住」活動就有2萬個名額，這次約有100間酒店參與，當中有不少星級酒店，好像是四季酒店、文華東方酒店、Hotel ICON、半島酒店等等。大家可以儲起由5月6日起發出的實體消費單據，只要滿$800（最多兩張收據）就即可獲得$500 Staycation優惠。由5月24日開始，大家就可以透過指定電郵或酒店網站以推廣碼「HKstay」直接向參與酒店預訂，預訂時需要提交收據副本，登記入住時才提供已獲核實的收據正本；入住酒店的日期為5月24日至7月17日。

 

（截圖至旅發局資料）

 

　　截至5月5日的資料，參與「賞你住」的酒店名單如下︰

 

（截圖至旅發局資料）

（截圖至旅發局資料）

（截圖至旅發局資料）

（截圖至旅發局資料）

 

　　以上的酒店名單將會不斷更新，大家可以留意活動網頁取得最新消息。另外，各位在進入酒店餐廳、康樂、體育場所和宴會場地時，都需要滿足「疫苗通行證」當時適用的要求。

 

「賞你遊香港」

 

活動網站︰https://www.holidayhk.com/zh-hk/free-tours/

單據收集日期︰2021年12月10日起

報名日期︰5月17日起

旅行團出發日期︰5月24日至8月31日

查詢電話︰2807 6100

電郵︰localtours@hktb.com

 

「賞你住」

 

活動網站︰https://www.holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/

酒店名單︰https://bit.ly/3lebm3H

單據收集日期︰5月6日起

接受預訂日期︰5月24日起

入住日期︰5月24日至7月17日

查詢電話︰2807 6500

電郵︰staycation_delights@hktb.com

 

註︰熱線電話的運作時間為星期一至五 9am—6pm；星期六 9am—1pm；公眾假期及星期日除外

 

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