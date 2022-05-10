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10/05/2022

月經量多、經期延長、痛經，可能患腺肌瘤？中醫：不及時處理可致不孕、癌變，針灸有幫助？

#中醫 #健康 #腺肌瘤 #子宫腺肌病 #經痛 #貧血 #月經量多 #經期延長 #不孕 #癌變 #針灸
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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　Wendy一向注重身體健康，性格積極進取，堅持努力運動。近期，因經常反覆出現頭暈和疲倦，遂來求診。

 

　　經詳細診斷後，我說：「Wendy你出現貧血，同時肝腎虧損，建議先作盆腔超聲波檢查再覆診。」

 

　　超聲波報告顯示：「腺肌瘤。」

 

　　Wendy問：「譚博士，請問甚麼是腺肌瘤？」

 

　　我答：「腺肌瘤指的就是子宮腺肌病，屬於婦科疾病當中的一種類型，一般在生育年龄段的經產婦中發作，患者會有月經量增多、經期延長以及痛經、陰道分泌物異常等的症状出現。」

 

　　Wendy續問：「那麼子宮腺肌瘤是甚麼原因形成的呢？」

 

　　我答：「1. 氣滯血瘀：氣滯令經期有餘血未排清，導致排經不暢順。

 

　　或子宮損傷，比如說在剖腹產的過程當中子宮受到損傷，或者是子宮内膜碎片進入到子宮肌肉内層，都有可能導致子宮腺肌瘤的發作。

 

　　2. 肝腎不足：肝腎管轄內分泌，若果肝腎不足，有機會出現高雌激素血症或者高泌乳素血症等方面的疾病，也會使子宫内膜的增長速度增快，從而誘發子宫腺肌瘤。

 

　　3. 經絡堵塞：盆骨移位，脊柱側彎，生殖道梗阻，包括輸卵管炎症、子宮内膜異位症等，都有機會道致生殖道梗阻，那麼經血的排出速度受阻，一旦侵入到子宮肌層就會誘腺肌病。

 

　　4. 濕熱下注：免疫與炎症因素導致慢性免疫系统疾病或者是陰道炎症性疾病，這種情況也會導致局部的纖维出現增生或者是粘連現象，從而誘發子宮腺肌瘤。」

 

　　Wendy問：「譚博，我一向注重健康，當身體有異樣馬上向你求診才得知自己患有腺肌症，若果沒有及時求診或治療，會有甚麼問題出現呢？」

 

《心情好又暖》劇照

 

　　我答：「

 

　　1. 痛經：經絡堵塞，導致不通則痛。再者，子宮腺肌瘤可引起子宮張力增高，從而引起子宮平滑肌發生痙攣性收缩，引發痛經。一般疼痛位於下腹正中位置，常於經前1周開始，直至月經结束。

 

　　2. 貧血：肝腎虧損，導致月經失調，經血量過多，因而出現貧血。同時，患者因子宮腔體積變大，可表現為連續數個月經量增多，月經量一般大於80ml，也可出現經期延長的情况。因患者經量過多、經期延長，可導致患者失血量過多，進而引發贫血。

 

　　3. 不孕：肝腎失調，盆骨與脊骨結構欠佳，導致不孕。同時，腺肌瘤可導致子宫形態發生改變，部分患者因子宫肌瘤壓迫子宫内膜，可會導致不孕的情况發生。

 

　　4. 癌變：邪毒內陷。若不及時治療，嚴重者可能會出現癌變，發生子宮內膜癌。」

 

　　Wendy緊張地問：「彭博，你有甚麼辦法可以幫我處理？」

 

　　我答：「針灸。

 

　　針刺：關元、氣海、子宮和湧泉等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，有效控制和治療腺肌瘤。若果脊骨和盆骨結構欠佳，就要用徒手復位矯正。」

 

　　Wendy續問：「那麼我能否繼續運動呢？」

 

　　我答：「生命在於活動，活動能促進人體機體的新陳代謝，對於我們保持健康的體魄和飽滿的精神都是非常重要的，但緊記不是勞動。慢跑、瑜伽、體操甚至簡單的散步，也是可以的，但不要進行過量、劇烈的運動！

 

　　特別是在生理期，子宮腺肌症患者還是要減少運動的。

 

　　因為子宮的收縮功能和運動息息相關，當運動量比較大時，子宮收縮的幅度和頻率也會相應增大和提高。在月經期，如果子宮收縮幅度和頻率過大，很可能會把經血擠壓到其他地方。比如我們常說的「宮血逆流」，就是月經期一部分經血未通過陰道排出，而是經過輸卵管進入到了盆腔，而這種情況是可能會引發子宮內膜異位症。

 

　　運動和宮縮的關係告訴我們：運動有講究，子宮腺肌症患者一定要適時適量地選擇運動。

 

　　另外我們平時乘車的時候最好避免過於顛簸起伏的情況發生，月經期最好不要長距離地奔波遊玩，特別是到海邊旅遊玩水，這些對子宮腺肌症患者都是不合適的。」

 

　　Wendy點頭說：「明白了！還有甚麼要注意的地方呢？」

 

　　我答：「盡量不要幹體力活動。以清淡飲食为主，戒吃辛辣刺激燥熱腥發食物，可以多吃含粗纖维豐富的食品。保持心情舒暢，不要有太大的精神壓力，這樣才能促進子宫腺肌瘤更快治癒。」

 

　　Wendy笑說：「知道可以治癒就放心得多了。」

 

 

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