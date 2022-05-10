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10/05/2022

疫情下自殺個案攀升，精神支援服務需求大增！改善港人精神健康有何良方？

#精神健康 #自殺個案 #焦慮 #抑鬱 #新冠疫情 #精神支援服務 #精神科醫生 #臨床心理學家
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　新冠疫情對全球人類精神健康造成重大衝擊，世界衞生組織今年3月發表科學簡報，指在新冠疫情的第一年，全球焦慮和抑鬱患病率大幅增加了25%，當中最受影響的群組是年輕人和女性。

 

　　世衞更指出，精神疾病如抑鬱症，可引發生理疾病並引致自殺。香港大學「防止自殺早期預警系統」發現，本港自殺個案由2月下旬開始攀升，至3月下旬達兩年高峰，期內「7天自殺估值」顯示每日有4人自殺，較去年同期激增一倍；在各年齡層中，以65歲或以上長者自殺個案最多。如果情況持續，一年可能會多達1,400人自殺。

 

相片來源：unsplash.com

 

　　事實上，香港接連經歷了社會事件，以及持續兩年多的疫情，許多港人早已顯得身心疲累。去年中，心晴行動慈善基金進行「全港精神健康指數調查」，發現過半數受訪者的精神健康指數不合格，而剛公布的《世界快樂報告》（World Happiness Report），在評估近150個國家/經濟體中，香港人均國民生產總值排全球第八，但快樂排名只是81位，港人的快樂指數持續下滑。

 

　　港人精神健康欠佳，對精神支援服務的需求大增，但礙於私營機構所提供的服務費用高昂，許多患者難於負擔，便只好尋求公營醫療服務。可是，醫生人數增幅遠遠追不上病患增長，引致求過於供的現象。過去10年，醫院管理局精神科服務的病人人數上升了45%，從2011至12年度的18.6萬名，增至2020至21年度的27.1萬。而期間醫管局的精神科醫生人數僅增加16%，即390名，平均每10萬名市民只有5.2名政府精神科醫生，遠低於眾多中高收入國家每10萬人便有15名精神科醫生之水平。

 

　　僧多粥少情況下，精神病診症輪候時間自然較長。醫管局的數字顯示，「穩定新症」（佔新症的73%）在去年的輪候時間中位數由 14 星期（九龍中）至 61星期（新界東、西）不等。而治療精神病，除了有可處方藥物的精神科醫生，透過面談和練習作心理治療的臨床心理學家，以及提供自我照顧訓練的職業治療師也是重要一環。如果說香港公型醫療系統中精神科醫生非常不足，每10萬名香港人僅有5.2 名，臨床心理學家就更匱乏，每10萬名香港人只有1.4名。因此政府在檢視如何改善本地精神健康服務時，人才培訓不可或缺。對此，澳洲去年的一個大膽舉動，值得深思。

 

　　澳洲為強化不同專業技術的人才庫，大減七個大學學科的學費，其中兩個與醫療相關，護理是其一，臨床心理學是其二，學費減幅達42%。該國教育部長預計，醫療、科學和技術等工種在未來五年內將佔總就業增長的62%，故此當地政府會在2021年額外資助這些大學名額三萬個，到2030年更會增至10萬個。這個政策釐定早於新冠疫情之前，可見當地政府的先見之明。

 

　　香港近年在精神健康服務方面也明顯增加了資源，在2020至21年度此範疇佔醫管局總開支6%至56億元，過去5年撥款上升了23%。但如平等機會委員會前主席陳章明教授表示，「精神病患者需要的不只是藥物和治療」，當局的措施能否配合社會變化，並切合市民的需要才是重中之重。期望政府能多體察民情，實施多管齊下的方案，積極改善市民的精神健康。

 

 

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