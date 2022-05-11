睹第5波迫爆落淚 嘆急症科變老人科 伊院顧問醫生何曉輝倡增培訓

【晴報專訊】第5波疫情奪逾9千性命，長者迫爆急症室慘況歷歷在目。伊利沙伯醫院急症室顧問醫生何曉輝，經歷高峰期逾400病人無法上房，曾在員工大會上激動落淚，只因感氣餒，「無論你幾叻，總有情況未必處理到」。



他眼見急症科漸變「老人科」，認為加強培訓已是大勢；而伊院首次展開「晚晴室」臨終服務，助彌留患者與摯親告別，亦應擴大至其他公院。

伊利沙伯醫院急症室顧問醫生何曉輝



何曉輝指，3月初有403名病人滯留伊院急症室，同事縱每日工作10多小時，仍有大量個案無法處理，「氣餒由此而來，非因壓力或體力透支」，當日在員工大會落淚，坦言感觸總動員「盡做」仍掛一漏萬，「專家早預告長者接種率低必有大量死亡，結果真的發生了……很多護老院老人家無打，真的好可惜。」



「晚晴室」供彌留者告別摯親



伊院轉為定點醫院後，何坦言「都無得輸」，毋須苦惱分隔病人等問題，惟應對第6波仍要做好預防，「若下一波出現的頭2、3日洞悉轉勢，應在空窗期做好準備，問題在於察覺轉勢後怎行動。」



執業36年身經百戰，歷嘉利大火、華航空難、沙士等，他指沙士比新冠更可怕，因當年病因未明、無疫苗、無檢測方法，「很多醫護不敢回家，怕連累家人。」他又目睹急症室「轉型」，由80年代主要處理工業意外、創傷等外科，近年轉為「老人科」，「未來就是老人內科、老人創傷，若醫生仲想日日『搓人』(心外壓)，會較失望。」



伊院早於12年前展開「晚晴」治療，在急症病房闢獨立空間，予彌留病人跟親友作最後告別，「很多是不治之症，急救非最好醫療選擇，惟家屬見長者喊痛也只能送院。」直至今日仍非太多急症有「晚晴室」，他認為這服務必須做。



對候診時間「愈來愈不達標」，他直言是定局，故參照英國做法於2014年引入「快速評估及治療團隊」(RAT)，先由資深醫生判斷病情及檢查，再由初級醫生按檢查數據診症，讓病人更快見醫生。惟近年醫護流失嚴重，他認為同事未必「為錢」，反而是公院未必滿足其做醫生理念。幸啟德發展區新急症醫院將數年內落成，更多高端器材如高壓艙等，有利做複雜手術，相信可挽留人才。



當選「醫管局年度傑出員工」



60歲何曉輝今年獲「醫管局2022年度傑出員工獎」，他原定4月底退休，惟因疫情延遲半年，笑言幾乎一生都在伊院，甚至被母親「陀住」時亦在伊院產檢，「中三時打籃球爆眼鏡受傷，第一次入院也是伊院。」1986年港大畢業後在伊院工作，本立志做外科，惟當上醫生半年後一次診症改變想法，「當年有貨Van司機撞車，胸口遭鐵通貫穿，急症室未及處理便上外科病房，甚至無吊鹽水，我便想一定要發展創傷治療，1994年醫院想發展急症科，我便加入了。」雖屆退休年齡，惟未言退，他計劃小休1、2個月便重返公院前線，「這裏令我可更純粹做醫生。」

何醫生與急症室同事的大合照。（受訪者提供）

何醫生（前排右一）上世紀八十年代與急症室同事留影。（受訪者提供）