MIRROR官方歌迷會面世 鏡粉爭相課金做MIRO

【晴報專訊】人氣男團MIRROR成軍三年多，昨日成立官方歌迷會，並正式將鏡粉（MIRROR粉絲）命名為「MIRO」。只要付出440元年費入會，即有機會訂購七月舉行的MIRROR紅館演唱會門票，令鏡粉急不及待乖乖課金。

MIRROR為官方歌迷會拍攝的紀念海報，12子企位及設計呼應去年九展個唱海報。(網上圖片)



MIRROR公布七月底舉行十場演唱會後，全城立即搶飛，至今一票難求，有傳門票被炒至44萬元一張；更有人涉嫌在網上出售假門票而被警方拘捕，不少鏡粉擔心未能成功搶飛之餘，更可能受騙。昨日MIRROR官方歌迷會正式面世，鏡粉申請入會時，可揀選自己鍾情的鏡仔，向偶像表達心意；課金後亦可獲贈迎新禮盒，包括會員證、專屬會徽襟章、立體拼圖擺設、一套12張珍藏版明信片及紀念海報等。最重要的是，加入歌迷會後，即有機會訂購演唱會及粉絲見面會門票，令一眾鏡粉爭相課金，務求訂到個唱飛。

MIRROR歌迷會的迎新禮物精美，包括一套12張珍藏版明信片。（FB圖片）



魯庭暉讚粉絲有血有肉



負責管理MIRROR業務發展的MakerVille CEO魯庭暉，昨日在IG揚言「戴定頭盔」，他寫道︰「背後嘅所有嘢，太多太多細節。太多太多嘢我哋左諗右諗，太多嘢要平衡。」他認為今次跟處理其他project大有分別，「因為係粉絲，佢哋係MIRROR嘅一部分，呢件事，有血有肉。」他承諾會盡力改善及進步，又大讚迎新禮盒精美。

張繼聰上載的Edan瞓覺相依然靚仔，難怪阿聰自稱「以德報怨」。（IG圖片）



此外，張繼聰與多位MIRROR及ERROR成員拍攝ViuTV劇集《季前賽》，前晚呂爵安（Edan）在IG上載他們在拍攝期間補眠的「黑圖」。昨日阿聰分享Edan補眠相「回禮」︰「幼雀（Edan），你睇阿叔幾錫住你吖？影到你瞓着都咁靚仔，以德報怨吖，咪叫成熟囉。」但阿聰乘機挑撥離間︰「Stanley（邱士縉），我係你就唔忍佢，你果啲核彈級；姜（姜濤），你做掌上壓嘅片我係唔會公開嘅。」

ERROR隊長梁業（肥仔）的面部輪廓和頸項「連成一綫」，樣貌過癮。（IG圖片）