昨日33板塊升跌情況:



迄12:30，上升板塊:1；下跌板塊:32。



至4:30收，上升板塊:3；下跌板塊:30。



前市恒指收:20001.96。



昨市恒指收:19633.69，跌368.27。



前市期指收:19870。



昨市期指收:19474，跌396。



前市低水:131；昨市低水:160。



前市大市成交:1178.26億元。



昨市大市成交:1436.80億元，增258.24億元。



前市期指成交:111397張。



昨市期指成交:123082張，增11685張。



大市續跌，但終會跌出個未來的好景，因為跌到好抵買。



(iStock)



今時大市跌是因為美國的打壓，這是自美國打壓中興(00763)、華為之後，一直未有收手的操作。只不過投資者受到一些科技股的瘋狂上升的誤導，而不感到這方面的壓力，只認為科技股的下跌，是由於阿爺打壓。如果阿爺不出手，大家估美國出手，也會否把科技股打殘到今時之價？



科技股，早點退出美國市，在自家地頭，細火慢炒，好過猛火炒燶。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

