召喚鏡粉！MIRROR官方歌迷會正式成立！入會送珍藏版明信片／紀念海報！Fan Club叫乜名？年費幾多？有乜會員著數福利？

人氣男團MIRROR上月出席所屬公司MakerVille記者會，宣布將於5月成立MIRROR官方歌迷會，令一班鏡粉非常雀躍！等了又等，今日終於等到MIRROR官方社交平台帶來最新消息！MIRROR官方歌迷會「MIRO」正式接受登記啦！

據官方網站顯示，MIRROR官方歌迷會名為「MIRO」，一年會籍費用為440元，「鏡粉」登記入會後即送迎新禮盒，內有會員證、專屬會徽襟章、精美立體拼圖擺設、一套12張珍藏版明信片及紀念海報！鏡粉必收藏！

（截圖自MIRROR官方歌迷會網頁）

一經登記成為MIRROR官方歌迷會會員，即可接收MIRO會員專屬資源、訂閱MIRO會員電郵推廣訊息及訂閱MIRROR Official Fan Club電郵推廣訊息！更吸引的是，可以享有4大專屬福利，包括訂購MIRROR演唱會門票、訂購MIRROR粉絲見面會門票、網上訂購會員專屬商品、網上訂購MIRROR商品的機會！不過編輯提提大家，上述活動及商品的名額及數目都視乎供應而定，部分MIRROR粉絲活動更會設年齡限制！

（截圖自MIRROR官方歌迷會網頁）

點樣登記？只需登入 mirrorweare.com 網站，然後點擊「立即成為MIRO」即可進入註冊頁面，填好會籍申請表格並付款成功後，便即成為「MIRO」並享有MIRO專屬福利！

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