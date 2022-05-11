11/05/2022
【美股篇】升返啦！入市定逃生？黃偉康：暴跌過後率先吼咩板塊？
嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康
隔晚美股跌勢略見喘定，標普500同納斯達克綜合指數都結束3連跌，判斷美股見底要睇咩訊號？美股三大指數年內累計跌近12-25%，以納指回吐幅度最大， 暴跌過後率先買入咩股份最上算？
影片網址：https://youtu.be/NZ1RGog18Gc?t=39
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