抵食！$900五道菜歐陸風味！吃盡法國蝸牛、法國芝士焗龍蝦、法國比利牛斯山草飼羊架，仲有海景伴吃

現在的香港，不太像精靈可愛的比卡超，反而更似傳說中的Jekyll and Hyde，充滿著精神分裂feel —— 這邊廂堅持清零貫切圍封決意強檢繼續熔斷，那邊廂卻在短時間內快手快腳放寬社交餐飲運動泳池，咁究竟依家疫情是嚴重定係唔嚴重呢？一時間都未必有專家能解釋得到。而作為一般的市民，我們都只能依照變化萬千的防疫政策走下去。

我想大家都同意一點：現況還是far from normal，與其寄望會回復疫情前的正常生活，不如好好運用手上的放寬時期，全力去做自己想做或可以做的事。我猜九龍海逸君綽酒店的Harbour Grill都是這樣想法，因此甫開寛限聚立即推出一個超抵食的全新五道菜晚市套餐。

位於黃埔的九龍海逸君綽酒店，轉眼間已開業了27年。

由酒店大堂的自助餐廳旁邊，可看到一個小走廊，進入去就可通往Harbour Grill。

對我來說，Harbour Grill是很「懷舊」的地方 —— 上次我到Harbour Grill用餐，應該是1997年正值回歸之前！

尚記得，當時九龍海逸君綽酒店屬酒店界風頭躉，不是因為其地點或設施，而是因為它的背後是長江實業，有connection喎，以至在史無前例的香港主權移交日舉行期間，聽說有不少名人政要都是入住這間酒店，反而不是住在比較鄰近作為主權移交活動舉行地點的香港會議展覽中心 —— BTW，九龍海逸君綽酒店大概在對開的私家碼頭，安排專船接駁服務接載貴賓前往香港會議展覽中心，船程僅需八分鐘，技術上是不成問題。

闊別四分之一個世紀，今次重訪Harbour Grill，沒有蒼海桑田之感，反而覺得時間從來沒有流逝過，餐廳的裝修與氣氛跟記憶中相距不遠，落地玻璃外的遼寛維港景色更是差不多。

闊別已久，Harbour Grill還是keep得很不錯，至少海景還是很美麗。

能夠佔到海景的餐枱，是享用美滿晚餐的第一步。

我在想，以長實的背景，以酒店的歷史和檔次，為何Harbour Grill好像未能在香港餐飲界佔上一個比較好的位置？原因當然有好多，但酒店方面都承認，地點是有先天性的不足，儘管黃埔已有港鐵站，只是黃埔從來不是最順路，絕不可能跟中環、銅鑼灣、尖沙咀等地段爭一日之長短，因此要以抵食、CP價高、物超所值去打市場，於是才出現每位$900元的晚市套餐。

全新的晚市套餐，宣傳說是四道菜，因為把魚、肉兩道主菜算作一道，其實上枱是總共有五道菜，包括頭盤、湯、魚類主菜、肉類主菜和甜品。

現時很多新派西餐都不再提供麵包籃，風格傳統的Harbour Grill則繼續保持良好傳統。

傳統的法式麥穗包，每粒「麥穗」均包含煙肉，味道很不錯，我覺得如果烘焙得再深一點焦一點况會更為好味道。

芝麻包，樣子平凡，原來味道很好，很香很軟熟，帶著一點點甜味。

這圓形麵包，其實是法棍的變奏，外皮香脆內裏酥軟。

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