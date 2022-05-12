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12/05/2022

夏天易肚痛腹瀉、昏昏欲睡，反而要補？推介飲「五指毛桃炒扁豆豬骨湯」，補脾胃兼去濕

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

    每周三更新

　　「猜不到又突然下起大雨。」Josephine說。

 

　　「立夏了。中醫角度，四季都有不同的特色，春生、夏長、秋收、冬藏。春天陽氣升發，到了夏天，陽氣升

 

　　到極點。春天播種長芽，到了夏天，則生長到最茂盛了。從溫度看到，夏天是持續高溫的。」我說。

 

　　「幸好出門時帶了雨傘，否則變了落湯雞，分分鐘又要來找你開藥。」Josephine說。

 

　　「現正處於春夏交接，天氣難免有變化。俗語謂『未食五月糭，寒衣未入櫳 』，不過步入夏季，大自然的能量往上升，人體順應自然，體內的氣血也處於最上最外的趨勢。如果氣血集中在外和在上的位置，身體內部和下部的氣血相對不足，造成不適。常見的問題包括胃腹症狀為主，如消化力弱、腹脹、腹痛腹瀉、昏昏欲睡等。這時候，我們要注意補裏和溫裏。」我說。

 

　　「吓？夏天反而要補？」Josephine說。

 

　　「這裏說的補主要是調補脾胃，確保脾胃功能正常。中醫十分重視脾胃功能。脾位於身體中央，屬土，脾主四時，主運化。我們在世界，所有活動也離不開土地。身體的活動也離不開脾土，如果脾土不運，影響食物的消化和水穀精微的吸收。」我說。

 

　　「怪不得常常聽到脾虛。」Josephine說。

 

　　「胃口和大便都是中醫關注的。胃口正常表示胃納正常，大便暢通反映脾運化功能，一出一入，出入平安，身體才大吉。

 

　　下雨天特別重視健脾去濕。煲湯可選五指毛桃，又稱南耆，是嶺南常用的中藥。五指毛桃性平，味甘，有健脾補肺的功效。去濕可選炒白扁豆。白扁豆，其性味甘，微溫，歸脾、胃經，有健脾、化濕的功效。炒白扁豆增加健脾作用。

 

　　天氣炎熱，不少人喜歡吃喝生冷，這樣造成脾虛失運，水濕內停，濕濁內停日久就會產生的痰證。一般以質較稠濁的稱為『痰』，清稀的稱為『飲』。湯中可加入陳皮，加強祛濕化痰的作用。紅棗和生薑是好拍檔，能提升脾胃功能。

 

　　這樣就成了初夏的保健湯水，簡單易製作，味道又佳。」我說。

 

　　「今晚就煲這款湯。我會緊記少喝冷飲了。」Josephine說。

 

下頁即睇「五指毛桃炒扁豆薯仔豬骨湯」點煲

 

 

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