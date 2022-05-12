提子、藍莓有一層白色粉膜，食唔食得？買回家應否立即清洗？聽營養師點講！

有沒有發現，買提子回家，會發現皮面有一層白色污垢，紅色及黑色提子就最常見有這個情況。經常都有讀者問，這層白膜是否噴上去的防腐劑？農藥殘留？進食了會否安全？

（圖片由作者提供）

白色粉膜稱為Bloom

不用擔心。水果上面的一層白色膜稱之為Bloom（盛開的意思），屬於天然蠟物質，並非化學農藥物。這一層白色物質，可作為昆蟲及細菌的屏障，有助鎖住水果的水份，從而保持新鮮度。隨著時間，這層薄膜會慢慢退去。所以如果購買提子時候見到這層白膜，其實是代表新鮮；相反如果提子表皮光亮滑的，有可能是不夠新鮮了。

並非只有提子才有這層薄粉膜

紅色及黑色的提子較容易見到這層白粉膜，主要原因是其深顏色。其實大部分水果都有的，只是較深顏色的才容易察覺到，所以除了紅黑色的提子外，藍莓、布冧等紫藍色水果亦會常出現白銀色薄膜。

就讓我分享兩張去年在溫哥華藍莓農場拍的相片。你可以看到在樹上新鮮藍莓，粒粒都是被白色粉膜濃濃的包圍著。

（圖片由作者提供）

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買回家後應立即清走白粉膜嗎？

別這樣做。過早清洗會增加水份及濕度，容易令提子加快變壞。如有污垢，買回家後當天可用乾毛巾或廚紙抹走塵污垢，然後放入雪櫃儲存，等待食用前才徹底清洗。

把提子倒入筲箕，拔掉莖枝，用清水沖過每一粒提子。

灑少許梳打粉，輕輕地用手指磨擦每粒提子，這樣做能把白粉膜清除。切記別用洗潔精清洗。如果沒有梳打粉也可用粗鹽代替。

再用清水徹底清走梳打粉。

用乾淨毛巾或廚紙抹乾後即可享用。