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12/05/2022

抗新冠靠扶正祛邪

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　抗新冠，助度「疫」境，哪4字有此神效？扶正祛邪。這可不是我說的，而是不少習中醫者都知道的原則。匡扶「正氣」，指的是啟動我們體內的正能量，增強體質，才可以驅走「邪氣」（致病之源）。

 

　　歐洲病毒學及傳染病專家董宇紅博士也有類似看法，她在YouTube一條視頻中，主張啟動、增強我們體內原本已有的免疫力。

 

　　新冠疫情肆虐已踏入第3年，病毒株從上一波的Delta變異株再演化成Omicron，而Omicron又不斷變種，亞型株BA.2更迅速取代了最初流行的BA.1，它在亞洲更普遍，也是目前香港最流行的新冠病毒。Omicron變種之所以令人憂慮，主要是它：1.傳播力更高；2.有75個分支，突變數量最多，以及3.或可以避過疫苗和經自然感染後所產生的抗體，即疫苗或抗體逃逸。

 

　　幸好BA.2症狀普遍較輕，導致重症或死亡的病例明顯少於之前各種變異株，這亦可能與疫苗接種普及和自然免疫產生抗體的因素有關。董宇紅引述丹麥一項研究顯示，BA.2雖可令曾染疫者再受感染，但亦只佔很小比例。不過，要留意的是，感染BA.1而再受BA.2感染的47人全為40歲以下，其中43人更在30歲以下，十分年輕。

 

　　雖有不少人認為Omicron已是新冠疫情的尾聲，但世衛和醫學界卻普遍認為，還會有更多變異毒株出現。你信邊個 ? 筆者都係信自己：依靠自身免疫力，扶正祛邪。當大家都已遵照專家意見：打齊針，戴口罩；勤洗手，保持社交距離等等，事事做到足時，還可以做甚麼 ? 董宇紅的視頻有些建議。

 

　　董宇紅在視頻裏指出，人體天然免疫力有5道免疫防線（見圖1）：1.物理屏障 (皮膚、鼻子、眼睛)；2.上皮細胞（干擾素）；3.天然免疫細胞，以及在後天免疫方面發揮作用的4. T細胞和5. B細胞（見圖2）。如果我們能增強這些防線，尤其是前3道，有「正氣」防衞，即使香港不幸再有第6、7、8、，乃至n 波來襲，我們不妨就學《倚天》裏的張無忌唸九陽真經的口訣：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」般，任憑風浪起，穩坐釣魚船。

 

圖1

截圖自抗病毒第一道防線是它，對抗變種病毒也有效！簡單這樣做，提升你的第一道免疫力 | 健康1+1‧直播）

圖2

截圖自抗病毒第一道防線是它，對抗變種病毒也有效！簡單這樣做，提升你的第一道免疫力 | 健康1+1‧直播）

 

　　董宇紅說，眼睛、鼻子、咽喉、呼吸道、皮膚都有防衛機制，沖走、阻擋、排出病毒和異物，所以要好好保護這些防線（見圖3）。她提出了增強鼻腔、皮膚免疫力的7個方法（見圖4），以「趨利避害」。其中第4至7點，例如保持正面、平和的心態、打坐、規律作息，甚至多接觸大自然這些看似心理情緒多於生理的療癒方法，都值得大家參考。早睡早起不捱夜，多接觸大自然，一定有益身心，至於提升正能量，增強免疫力是否有作用 ? 反正我就是信了。

 

圖3

（截圖自抗病毒第一道防線是它，對抗變種病毒也有效！簡單這樣做，提升你的第一道免疫力 | 健康1+1‧直播）

圖4

（截圖自抗病毒第一道防線是它，對抗變種病毒也有效！簡單這樣做，提升你的第一道免疫力 | 健康1+1‧直播）

 

　　防疫、抗疫行動絕不可鬆懈，如果一個國家或地區絕大多數人對新冠病毒都有了免疫力，才可謂新冠疫情進入了尾聲。防疫從自己做起，扶正祛邪正是增強自己免疫力的必賺方法。


本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

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