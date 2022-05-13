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13/05/2022

再爆兩毒鏈 疫情存暗湧 西環邨西苑臺5確診 紅磡桌球會4染疫

#疫情 #肺炎 #西環邨 #西苑臺 #圍封強檢 #桌球會 #紅磡
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　　【晴報專訊】本港疫情存暗湧，再有新傳播鏈浮現。西環邨西苑臺5名住客確診，而邨內污水病毒量相當高，是尋常的百倍至千倍；全邨昨緊急圍封強檢。港大醫學院罕有在社交網站呼籲師生本周不應在區內午膳。

 

西環邨污水病毒量是尋常的百倍至千倍，昨圍封強檢。


　　另紅磡馬頭圍道有桌球會爆疫，有4名顧客本周一（9日）光顧後確診，當中2人從外地返港，同場150名顧客要強檢。惟衞生防護中心強調，新群組出現暫不影響社交距離鬆緊。

　　本港昨多294人確診，連續第3日呈升勢。西環恐有爆發，港大醫學院昨晨罕有發出電郵，指堅尼地城及其周邊地區或有大型群組，籲師生本周勿在區內午膳或參與除口罩活動。

 

港大醫學院籲師生 勿往堅尼地城用膳

 

　　傳染病處主任張竹君指，港大提醒是基於區內污水陽性結果發出，當局追蹤到西環邨污水病毒量相當高，病毒量達「數百萬」，遠高於近日的「數千至數十萬」水平，且目前邨內的西苑臺有4戶共5名住客確診，涉不同坐向和樓層，3人昨始陽性；且同邨中苑臺、東苑臺和北苑臺污水樣本亦呈陽性，擔心有廣泛爆發，故昨午已圍封西環邨強檢，並在鄰近地區採集更多污水樣本化驗。

　　張強調西環一帶未見食肆爆疫，已在附近派快測包；另港大賽馬會第三學生村亦污水呈陽性。對港大呼籲會否引發恐慌，張指尊重個別大學做法。

　　另昨40宗輸入個案中，2宗涉新群組。張指，2名上月返港者完成酒店檢疫後才陽性，同在本周一光顧馬頭圍道紅磡商業中心B座3樓的「新旺會」桌球會，疑屬社區感染。當中美國返港20歲男在光顧同日喉痛，翌日確診；另1名菲律賓返港者光顧2日後快測陽性。追查後再揭同時段有分別23及40歲男客光顧後1、2日呈陽性，即最少4人染疫，故要求本周一下午5時至午夜12時曾光顧的150多名顧客強檢。張指，暫掌握確診4人非同桌遊玩，僅曾在同一空間共處，未知誰是源頭；而與確診者同桌、共膳和除口罩的遊玩者需檢疫。

 

紅磡「新旺會」桌球會指，衞生署暫未要求停業。


　　本報昨致電新旺會，職員指衞生署未要求停業，指「有幾個客確診咗先嚟，署方跟進緊」；翻查其網頁，店內有餐廳提供早餐、下午茶、小菜和飲品等。

　　Omicron新亞種再攻港，昨多4宗個案涉BA.2.12.1，累計11宗；另首錄2宗BA.4，涉埃塞俄比亞和美國旅客。

 

新群組 暫未影響防疫放寬

 

　　張指確診回落，中心追蹤能力增，才追查到更多群組，強調新群組出現不影響社交距離鬆緊，未影響下周四（19日）再放寬；輸入個案升亦因返港旅客增，目前個案較分散，非集中同一航班，會關注有否新變種。另昨有13校14宗呈報，涉13名學生和1名教職員；1校有3個案，2名學生是家人，與染疫教職員無接觸。再多1名已打2針94歲院舍老婦病逝，累計9,143人亡。

 

 

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轉載自: 晴報

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