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13/05/2022

新歌《賽勒斯的愛》踏足元宇宙 張敬軒飈高音曬唱功

#張敬軒
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　　【晴報專訊】張敬軒連日來假紅館舉行個唱，昨日更推出新歌《賽勒斯的愛》，MV亦於傍晚上架，認真勤力；軒仔在MV中飾演賽勒斯，能夠任意穿越現實與元宇宙。他在演繹新歌時飈高音、曬唱功，有歌迷聽畢新歌後，勁讚軒仔的假音好聽得讓人有高潮。

 

軒仔以一身AI造型拍攝MV，令人眼前一亮。

 


　　張敬軒的新歌邀得兩位瑞典音樂人作曲，並由T-Rexx填詞，創作背景則是軒仔近月來感興趣的人工智能（AI）。軒仔相信AI在不久將來，會有自己的思維和情感，他說︰「新歌係講喺Metaverse（元宇宙）入面，兩個參與AI項目嘅數碼人物，佢哋無按既定程式去執行命令，穿破咗版塊、鏈塊計法，兩個人之間開始有人類嘅感情。而佢哋喺現實生活當中，因為性格唔同而無辦法相處、相愛；但當佢哋進入元宇宙，因為大家都行緊同一個程式，所以喺元宇宙入面，大家可以得到相處同相愛嘅機會。」

 

軒仔在MV中傷透心儀女生的心。


歌迷聽到有高潮

　　軒仔昨日將新歌放上YouTube讓樂迷收聽，又在IG分享MV新相，並留言︰「在任何空間以任何化身，都只盼與你相愛，我信永恆，我信真愛無敵。」MV於昨日傍晚六時上架後，大批歌迷即湧入先睹為快，他們聽完都忍不住留言「首歌feel到好難唱，不過你得嘅」、「新唱腔一樣超正，靚聲王係唔同啲」、「啲假音聽到有高潮」。

 

轉載自: 晴報

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