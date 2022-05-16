專注工作療情傷 江嘉敏談復合睇緣份

【晴報專訊】江嘉敏（Kaman）在今晚大結局的劇集《食腦喪B》中，飾演的「笑春姐」性格剛烈，與現實中開朗活潑的她恰好相反；笑春姐遇到困難會獨自承擔，但Kaman則喜怒形於色，就如她早前在網上宣布與電競高層男友Anthony結束四年情一樣，分手都分得高調過人，「人有開心和不開心的時候，但總不能只報喜不報憂，當你不開心，才知道開心有多珍貴。」

《食腦喪B》今晚大結局，一眾演員各散東西。（資料圖片）



現年27歲的Kaman，今年二月在IG上載跟Anthony於去年尾拍攝的慶生相，並寫上「最後．晚餐」，暗示二人情變。及後，她撰長文承認跟Anthony分手，其「分手宣言」更疑似控訴舊愛劈腿；適逢《食》劇於上月中播出，她便將全副心機投放到劇集宣傳上，用工作來麻醉情傷。談到劇中角色，Kaman直言自己和笑春姐的性格大不同，「笑春姐就算遇到困難，她都會自己承擔，但我剛好相反，甚麼事情都會流於表面，很少收埋自己。」

Kaman跟電競高層男友Anthony拍拖四年，可惜未能開花結果。（資料圖片）



失戀喊足2個月



Kaman形容，笑春姐是一個很需要愛情的人，於她而言，任何生物都需要愛，「愛這樣東西自出娘胎就很重要，不論人類或任何生物都很需要。生物為何可以安全地成長？是因為被愛包圍；愛亦不是單方面，例如兄弟姐妹、家人、朋友，也不只是愛情。」然而，剛回復單身的她，此時卻又缺乏愛情滋潤，「我很缺乏愛情嗎？過去的就由它過去，做人要展望將來，人需要一些經歷才會成長，生命中不可能無風無浪，最重要在當中有所領悟。」



跟相戀四年的Anthony不歡而散，Kaman自爆曾為失戀喊足兩個月，可見她用情之深。「分手期間，每個人都有自己情緒，現時就專注工作。除了拍劇，也會做主持，是今年一個新挑戰，現在努力摸索中。」有機會復合？「緣份可遇不可求，要看將來有沒有緣份。」不過，Kaman早前單方面寫下「分手宣言」，看來沒有挽留餘地？她說：「其實社交平台只是我跟大家溝通的一個途徑、給我抒發的工具，人人都會開心和不開心，但你不能只報喜不報憂，當你不開心，才知道開心有多珍貴。以前有朋友跟我說，社交平台最好分享開心一面，但我們是人，會有七情六慾，這些都很正常。」



刪網民粗口留言



藝人在社交網體分享生活點滴，目的是與粉絲互動、增加曝光率等，但難免會遇到網民惡意抨擊。這些情形不時發生在Kaman身上，她曾多次與網民隔空罵戰，對於與網民駁火，Kaman大笑一聲，「大家交流下啫！時代不同了，從前粉絲想見偶像好像遙不可及，但自從有了社交平台，就變得很平常。世界上，一定有人喜歡或不喜歡自己，我都大個女了，會懂得分辨哪些留言是善意，哪些是惡意；有些人可能為我好而留言，我會聆聽接納。」



Kaman笑言，只有一個情況會令她刪留言，「大家在我的社交平台留任何回應絕對無問題，但留粗口就一定不可以。我收過一個粉絲留言，他讚我演戲好，又讚我靚，但當中有很多粗口字，我惟有刪除他的留言，這是我的堅持。」

Kaman早前在街頭拍劇時，幸運地巧遇周潤發。（資料圖片）