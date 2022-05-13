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13/05/2022

面部刮痧可減皺淡斑美顏？中醫：每周宜做2次，哪些人不適合做？（附刮痧美容穴位）

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　　愛美是人的天性，近年面部刮痧興起，備受愛美女士追捧。有中醫師表示，面部刮痧能美顏和改善痛症，更可減皺淡斑、延緩衰老，但提醒有暗瘡、皮炎和濕疹者不適合進行。另要留意刮痧板是否光滑及適當控制力度，否則會傷及皮膚。

 

註冊中醫師朱嘉琪

 

　　註冊中醫師朱嘉琪表示，面部刮痧和傳統刮痧都是中醫經絡理論指導下衍生的行為。面部刮痧主是利用工具在面部反覆刮動，至局部微紅和有溫熱感，從而對經絡和穴位進行良性刺激，達致疏通經絡及調和營衞氣血的作用。而兩者的不同之處在於面部刮痧不強求刮出痧，相對溫和輕手，不會對皮膚帶來負荷。

 

　　她指，面部刮痧有兩大功效。首先是能夠美顏排毒、減皺淡斑、延緩衰老。因面部刮痧可調和氣血，能為皮膚帶來營養和氧氣，更能帶走代謝廢物。在眼周穴位刮痧能改善血管型眼圈、眼袋、浮腫、眼紋、眼晴疲勞和乾眼。如在面和頸部穴位刮痧則能抗荷爾蒙斑、痘印、皺紋和細紋。另可達致輪廓提升、瘦臉和改善面色暗啞。

 

可改善偏頭痛 鼻敏感

 

　　另一功效則是紓緩保健。朱醫師稱，中醫學有「經絡不通則痛，不榮則痛」的學說，在疼痛部位進行穴位點按及刮痧能改善痛症。例如在眉陵骨和額前刮痧可改善偏頭痛；在鼻部穴位刮痧則能改善鼻敏感和鼻塞問題。

 

　　朱醫師指，面部刮痧最好在睡前洗面後進行。頻率為每星期進行1至2次，同一部位則每星期1次。進行前先徹底清潔面部和消毒刮痧板，再在刮痧部位塗上護膚油或按摩膏，特別是眉毛也要塗上。然後定點點揉各穴位8至10次作熱身，再把點與點連線，按單一方向刮動8至10次。眼部宜沿上或下眼眶連線，由內向外刮；面部則宜斜向上刮。若想改善抬頭紋和法令紋，可將額頭和面頰肉的皮膚撑平再刮。

 

 

注意力度 太大力傷皮膚

 

　　坊間有各種形狀和材料製成的刮痧板，角度、彎度和厚薄各有不同。朱醫師指刮痧板常見的材料有水牛角、扁石和樹脂，較靚和貴則有水晶和玉石，購買時應留意標示的功效。刮痧時要確保刮痧板光滑和適當控制力度，否則摩擦過度可導致皮下出血和起水泡。

 

患暗瘡不宜面部刮痧，因局部皮膚有細菌，刮痧或把細菌帶到正常皮膚致感染。

 

　　不過，她提醒如有暗瘡、皮炎和濕疹人士則不適合進行面部刮痧，因他們局部皮膚有細菌，而刮痧會把細菌帶到正常皮膚，恐會造成感染；另外，進行面部磨砂後亦不宜太快作面部刮痧。

 

 

轉載自: 晴報

 

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