債券可以是寶藏，也可以是垃圾？！

上日提到，近年港人對債券的認識，很大可能是始於2011年推出的iBond，即通脹掛勾債券。如是的話，大家可能會認為，投資債券應該很保守，也是很安全吧！

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也許是的，因為iBond，以至後來的銀色債券(同樣是通脹掛勾，但保證息率較高，對象是60歲或以上人士)，以及最新的綠色債券，都是由香港政府發行。即使今時今日，港府花了大量儲備去應對過去兩年的疫情，但應該沒有人會相信，香港政府會賴債，又或者無能力償還你的本金吧！

這是正確的，因為香港政府仍然很有錢，而且，那些債券只不過是3年期，未來3年港府的財政斷不會惡化到賴債吧！因此，只要是由國家層面，或像香港這類地方政府，又或者公營機構發行的債券，安全性都很高。

當然，我必須補個Disclaimer，因為個別國家還是會財政不穩，同樣會賴債的。過去一些新興市場國家就曾經試過賴債，所以，買這些國家發行的債券，也未必穩陣。

不過，我想花較多篇幅分析的，不是「高風險」的政府債券，而是企業債券，因為企業債券才是小投資者較常接觸到，而且也較易買到的。

我在上日的文章中也「劇透」了，我所指「投資債券高風險」，主要不是指政府債券，而是企業債券。因為過去一年，大家經常在財經新聞中聽到中國恆大(03333)的債券有可能違約，又說她的債券價格大跌等等。

我身邊也有朋友買了恆大的債券，部分原因是近年很多私人銀行，甚至經紀行都推介這些企業債券，尤其是內地房地產企業發行的債券(下稱內房債)。其中一個原因當然是她們的息率十分吸引，動輒都有6-8厘，逾10厘的也比比皆是！

再者，私人銀行把這些債券拆細了，現在大約20萬美元左右就可以入場，雖然不致人人都買得起，但客戶層面確實擴闊了很多。

我不反對大家買這些債券，但最重要是，大家必須明白，高息背後的風險。首先，這些內房債很多都不屬於投資級別，即以標準普爾的債券評級中，只獲BB或以下評級。

如果是非投資級別的債券，市場有個俗稱，就是「垃圾債券」。不過，我又必須說明一下，即使是「垃圾債券」，也不是完全不可以沾手。事實上，很多專業投資者都喜歡挑選這些「垃圾債券」來投資。無他，這些債券有可能是「垃圾」，但也可能是「寶藏」。

我以恆大的債券為例，雖然她們的價格普遍都跌了一大截，有些更超過五成，但如果你肯定恆大可以安然渡過今次危機，不會賴債的話，你現在以五成的價格買入，將來又可以收回百分百本金，其間還可以收高息，回報不是很吸引嗎？

當然，萬一估計錯誤，真的有可能Total Loss，或者蝕一半。因此，我認為，這些高難度動作，還是留給專業投資者來做吧！

我們小投資者的資金有限，即使這類企業債的門檻降至20萬美元一張，但我們能有幾多個20萬美元呢？如果不夠多，就達不到分散風險的原則。

那麼，我們小投資者可以怎樣呢？下次再續。