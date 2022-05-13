Jer@MIRROR代言「無糖版」雪碧！買汽水或估中5月最高溫日子，有機會贏一年免費雪碧／海洋公園門票／智能手錶！同場加映：Jer人型紙牌出沒注意（附打卡地點）

今個夏天，幾乎人人都忙住搶MIRROR演唱會飛，「鏡粉」、「前夫」瘋狂撳F5買飛撳到㷫烚烚都仍然撲飛失敗！不過大家唔駛咁失望，MIRROR演唱會一日未開場，都依然會有加場或放寬場地入座率的可能性，更何況MIRROR演唱會門票還未正式公開發售，想7月入紅館睇「鏡仔」演唱會？希望在明天吖嘛！正值搶飛空檔，發現MIRROR成員柳應廷（Jer）最近化身「酷爽狂人」拍攝汽水廣告，推介新登場的「無糖雪碧」，就算夏天氣溫再高、搶演唱會飛搶到再㷫烚烚，都和大家酷爽應對！

全新登場的「無糖雪碧」，雖然標榜0糖、0卡路里，但依然保留了原味雪碧的啖啖檸檬味，口感清爽，飲落無負擔又消暑！同時換上新包裝，以經典「雪碧」綠色搭配黑色字，予人感覺更簡約、更型格！容量方面，可以揀330毫升罐裝及500毫升樽裝！

全新登場的「無糖雪碧」，標榜0糖、0卡路里，飲落無負擔又消暑！

「雪碧」更推出夏日激爽大抽獎，送出超過500份總值超過25萬的豐富獎品及禮遇！即睇詳情：

（1） 即日起至5月29日，於 太古可口可樂香港e-Shop 購物滿$220，當中包括至少兩件無糖「雪碧」，即有機會贏全新第7代智能手錶（價值$3,199）、JBL Charge 5 便攜式防水無線藍牙喇叭（價值$1,199）或Deliveroo 戶戶送$100電子優惠劵。

（2） 6月1日至 30日期間，於各大指定商戶（超市、百貨超市、油站便利店等）購買價值$30「雪碧」，當中至少一件無糖「雪碧」，即有機會贏海洋公園入場門票2張（價值$1,000）、DECATHLON 電子禮品卡（價值$500）或影視串流平台禮品卡（價值$300）。

（3） 6月8日至29日期間，於各大便利店（7-Eleven、Circle-K及VanGo）購買 3 支樽裝「雪碧」，當中至少一支無糖「雪碧」，即有機會贏海洋公園入場門票2張（價值$1,000）或JBL便攜無線揚聲器（黑色）。

「雪碧」推出夏日激爽大抽獎，送出超過500份總值超過25萬的豐富獎品及禮遇！

JBL Charge 5 便攜式防水無線藍牙喇叭（價值$1,199）

第7代智能手錶（價值$3,199）

另外，「雪碧」正式啟動社交媒體帳號@sprite_hk，並推出「酷爽競猜Hottest Day」遊戲，只要於5月14至5月20日之間，揀出你認為5月溫度最高的一日，在月曆上圈上日子，並上載到限時動態並加上 @sprite_hk及設定帳戶成公開，即有機會贏取一年免費無糖「雪碧」！

各位「柳柳粉」、「柳炒」（均為Jer粉絲專稱）留意！5月至6月期間，「雪碧」酷爽避暑處將設置於街頭鬧市和海傍，不會派發激爽的無糖「雪碧」，更設有印上Jer的紙板宣傳品，打卡必影！同時，印上Jer的店內宣傳海報及人型紙牌亦會於各大超級市場及便利店驚喜現身！即睇「Jer」出沒地點！

街頭（日期／地點）

5月21日（星期六）銅鑼灣東角道

5月21日（星期日）旺角西洋菜街

5月28日（星期六）尖沙咀天星碼頭

5月29日（星期日）沙田港鐵站B出口

6月4日（星期六）銅鑼灣羅素街

6月5日（星期日）葵芳港鐵站D出口

海傍

日期：6 月11、18、25日（星期六）及6 月12、19、26日（星期日）

地點：西貢碼頭

MIRROR成員柳應廷（Jer）最近化身「酷爽狂人」拍攝汽水廣告。