率先試玩！Sony Xperia 1 IV無段光學變焦 + YouTube直播功能，拍Vlog啱晒！

Sony本星期發表了第四代的Xperia 1 IV及Xperia 10 IV，兩款手機將陸續在香港發售。筆者受Sony之邀，第一時間試玩了Xperia 1 IV，在這裏先講講Xperia 1 IV的特色。

（圖片由作者提供）

Xperia 1 IV設計沿於Xperia 1 III，機身前後均以Corning Gorilla Glass Victus保護，支援IP65／68防水防塵，並備有紫、白、黑三色機身選擇。與上代設計上的分別，是Xperia 1 IV的SIM卡插孔改設在機底USB Type—C介面旁，機身也取消了Google助理按鍵。

Xperia 1 IV備有紫、白、黑三色機身選擇。（圖片由作者提供）

Xperia 1 IV設計沿於Xperia 1 III，機身前後均以Corning Gorilla Glass Victus保護。（圖片由作者提供）

Xperia 1 IV保留了 3.5mm耳機插孔。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面，在旁為SIM卡插孔。（圖片由作者提供）

Xperia 1 IV 繼承了上代Xperia 1 III的優點，備有256GB及512GB版本，售價分別是$9,699及$10,499。是次Xperia 1 IV特色主要是鏡頭的進化、採用最新的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器及內置5,000mAh電池，配備的 6.5吋4K HDR OLED 120Hz刷新率OLED熒幕，顯示亮度較上代提高50%。

Xperia 1 IV擁有整合指紋感應器的電源鍵、音量鍵和快門鍵，但沒有了上代的Google助理按鍵。（圖片由作者提供）

Xperia 1 IV同樣支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽和microSD記憶卡共同。（圖片由作者提供）

Xperia 1 IV繼續採用三鏡頭設計，前置鏡頭與三個主鏡頭同是1,200萬像素，三個主鏡頭均支援OIS光學防震、可攝錄4K HDR 120fps影片、支援20fps AF／AE HDR連拍，以及眼頭及物件追蹤。其中遠攝鏡頭採用無段變焦系統，能在85mm至125mm之間切換焦距，擁有數碼相機光學變焦的相同體驗，內置的Videography Pro亦加入了YouTube直播功能，可配合專屬的Vlog 套裝使用。

三個主鏡頭均是1,200像素，也沿用ZEISS T*鍍膜。（圖片由作者提供）

手機的自拍鏡頭升級為1,200萬像素。（圖片由作者提供）

Xperia 1 IV同樣支援專屬的Vlog 套裝，並可配合Videography Pro的YouTube直播功能使用。（圖片由作者提供）

手機的相機介面和上代相若，不同的是遠攝鏡頭採用無段變焦系統，能在85mm至125mm之間切換焦距。（圖片由作者提供）

三個主鏡頭均支援20fps AF／AE HDR連拍。（圖片由作者提供）

Xperia 1 IV的廣角頭規格與上代Xperia 1 III相同，能拍攝高品質相片。 （圖片由作者提供）

125mm變焦拍攝的相片質素依然有水準。（圖片由作者提供）





4K HDR 120fps影片攝錄效果示範影片。（影片由作者提供）

Sony另一發表的手機Xperia 10 IV，主要是提升了攝力，配備三個OIS光學防震鏡頭，並採用Qualcomm Snapdragon 695 5G流動平台、內置6GB記憶體、128GB儲存、6吋FHD+ OLED熒幕、5,000mAh電池等規格。手機採用Corning Gorilla Glass Victus保護，支援IP65／68防水防塵及備有四色機身選擇。定價$3,799。

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Xperia 1 IV將於5月27日發售，即日起預訂可獲贈Linkbuds 開放式全無線耳機及額外第二年原廠延長保養，另可用優惠價 $999由Linkbuds 開放式全無線耳機升級至價值$3,080的Xperia 專用Vlog 套裝（包括 Vlog Monitor 外置顯示屏及藍牙拍攝手柄 GP—VPT2BT）。至於Xperia 10 IV將於6月10日發售，預訂可獲贈價值$1,389的無線耳機 WF-C500及額外第二年延長保養。

由於筆者是次試用的Xperia 1 IV時間有限，並未能對手機的所有功能進行較深入的測試，待產品正式推出後，筆者將再另文向讀者介紹。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz八核

記憶體：12GB RAM／256GB／512GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：3,840 x 1,644像素，6.5吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/34/38/39/40/41/46/66 / 5G N1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2 / LTE / HSDPA / HSUPA / 3G / EDGE / GPRS

鏡頭：1200萬像素（前置）／1,200萬像素24mm標準 + 1,200萬像素85mm — 125mm變焦 + 1,200萬像素16mm超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh電池

體積：165 x 71 x 8.2毫米

重量：185克

查詢：Sony 8203 8863

售價：$9,699 （256GB）／$10,499 （512GB）