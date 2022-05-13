炒風已過？張惠妹演唱會送免費NFT！NFT可助企業發展新一代粉絲經營模式？

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）平地一聲雷，在過去一年成為投資界新寵，但近日NFT炒風卻似有回落跡象，一手銷量較2021年大跌9成，讓不少人認為NFT泡沫已面臨爆破。如不把NFT視為投資工具，而是將之當作營銷利器，它仍是大有可為：Adidas發售限量版NFT，創建新會員模式；張惠妹向演唱會觀眾免費贈送NFT，凝聚忠實歌迷。最近愈來愈多公司透過NFT進行客戶關係管理（CRM），到底NFT是否真的可以幫助企業發展出粉絲經營的新模式呢？

NFT加入賦能變營銷利器

2021年3月，美國數碼藝術家Beeple的NFT畫作《Everydays: The First 5000 Days》（每一天：最初的5000個日子），在佳士得（Christie's）拍賣會上以6,930萬美元（約5.4億港元）天價成交，自此掀起全球NFT熱潮，加密藝術品頓時洛陽紙貴。在這波風潮下，有人抱著投機心態競標圖利，亦有人務實地想用NFT做營銷，嘗試吸引Z世代（從1990年代末期到2010年代初期出生的人）客戶。

畢竟，營銷背後的法則不變，所變的唯有營銷工具：昔日大家在電視、報紙與雜誌落廣告，當下轉為在搜尋引擎與社交媒體做推廣，今後則可能在元宇宙（Metaverse）進行宣傳活動。看看社交媒體巨擘Facebook都要易名「Meta」跨入元宇宙，便可知道虛擬世界很有可能成為營銷聖地。

然而，要在元宇宙行銷，不能只為搭上趨勢熱潮的話題性，就在虛擬世界隨便圈地和搭建虛擬場景，這樣只有短暫的營銷效果，難以跟用戶產生進一步連繫。2021年11月，Nike在《Roblox》平台上建立「Nikeland」，可供免費遊玩；玩家的虛擬角色可穿上 Air Force 1、Nike Blazer等經典鞋款，在園區內玩躲避球、鬼抓人等小遊戲，可惜反應卻欠佳。

在Nikeland中，玩家不但可以用各種Nike定制產品裝扮自己的虛擬角色，還可以玩各種體育類的小遊戲，但遊戲卻沒有明確的競賽規則，以致缺少了競技性的體驗。（圖片來源：Nike官網）

假如要利用元宇宙進行營銷，必需為NFT加入「賦能」（Empower）與「線下體驗」（Offline Experience），變成虛實結合的「功能型NFT」（Utility NFT）才成。所謂「賦能」，意指賦予用戶更多可以運用的能力；至於「線下體驗」，則指可在現實世界中參與的活動。

Adidas NFT賦予特殊權益

與一般NFT的差異在於，功能型NFT能夠連結實體產品、服務，或是特殊權益。這些特權能讓NFT持有者額外地滿足愛好與需求，甚至帶來新的身份地位象徵。願意基於這些特權而投入的持有者，當然是極具潛力的深度客群。

以Adidas為例，2021年12月跟NFT俱樂部Bored Ape Yacht Club、NFT漫畫系列 PUNKS Comic、以及NFT社群領袖gmoney，聯名發行「Into the Metaverse」系列NFT，以0.2以太幣（約6,240港元）限量發行30,000個，價位跟高級訂製的時裝相近。





Adidas推出30,000個「Into the Metaverse」NFT，銷售總額高達2,200萬美元（約1.7億港元）。Adidas與合作夥伴保留了其中380個，留給未來活動使用。（圖片來源：翻攝Opensea）

Adidas「Into the Metaverse」NFT其中兩款實體產品的設計圖片：gmoney橙色帽子與印上區塊鏈地址的連帽衫。（圖片來源：Adidas官網）

除NFT作品外，買家還可獲取實體與數碼形式的特別產品與體驗。實體產品方面，NFT買家可在2022年內免費領取Ape Indigo Herz同款運動套裝、gmoney代表性橙色帽子、以及印有區塊鏈地址的連帽衫。

至於數碼體驗，Adidas擬於2022年以後由NFT持有者共同塑造「元宇宙虛擬土地體驗」，並已在《The Sandbox》購入144塊虛擬土地。Adidas Originals營銷副總裁 Erika Wykes-Sneyd表示，NFT買家將成為社群的其中一員，而該品牌將繼續為NFT賦予更多附加價值，以推動社群發展。

張惠妹NFT凝聚忠實歌迷

如此看來，品牌發行NFT其實是建立一種新型會員模式：持有NFT即等同於手握社群通行權，專享各種會員福利，譬如每季舉辦的會員活動、獨家商品優惠、或限量虛擬收藏品等，讓持有者感受到與眾不同的尊榮感，從而增強品牌黏著度，培養出忠實粉絲。

張惠妹「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」於2022年4月1日至16日在台北小巨蛋舉行。今次演唱會的最大特色是，只要持有任何一場演唱會的門票，就可以獲得一個絕無僅有的ASMeiR NFT。過往也有不少歌手如周杰倫、黃明志、陳奐仁等發行過NFT，全都要付款購買，惟張惠妹NFT卻是完全免費贈送給歌迷，可說是破天荒的做法。





張惠妹演唱會觀眾申請好加密錢包後，進入ASMieR活動網站，先連接錢包，然後輸入門票訂單編號和演唱會當晚公布的神秘密碼，就可以登記兌換NFT。（圖片來源：翻攝ASMeiR活動網站）

觀眾在加密錢包收到NFT開啟盲盒後，系統會隨機生成一個獨一無二的ASMeiR NFT，圖像中張惠妹的背景、耳飾、頭飾均各有不同。（圖片來源：翻攝ASMeiR活動網站）

每晚看完演唱會的觀眾，可從當天晚上23:59至4月30日期間前往活動網站，輸入門票的訂單編號與演唱會現場公布的鑄造密碼，即可登記兌換NFT。1至2個星期後，系統便會分批鑄造NFT，再透過區塊鏈將NFT發送到觀眾已註冊的加密貨幣錢包中。

每個NFT的動態圖像是透過演算法隨機生成，所以每個款式皆是獨一無二，張惠妹圖像的耳環、身後背景都是各有不同。這既是具稀缺性的獨特紀念品，也是張惠妹與歌迷之間的特殊連結。

購票入場看演唱會的觀眾，有很大程度上是張惠妹的歌迷。這次針對購票者所發行的NFT，等同把張惠妹的目標受眾（Target Audience）精準地找出來。日後若要舉辦任何活動，可以先面向這些NFT持有者進行宣傳，讓推廣效果事半功倍。由此視之，NFT已不再單純是加密藝術品，而是客戶關係營銷的新工具。

星巴克NFT延伸第三空間

一直在客戶關係營銷領域獨佔鰲頭的星巴克（Starbucks），當然也看出NFT在這方面的潛力，因此宣布2022年內將會發行一系列的品牌NFT，作為會員的專屬徽章，藉此建構數碼版的「第三空間」（Third Place）。

所謂「第三空間」，意指在家居與辦公室以外，第三個讓人有歸屬感的生活作息場所，這是Starbucks長久以來的品牌定位。該公司希望通過NFT計劃，把第三空間的概念延伸至虛擬世界：只要持有品牌NFT即等同於加入虛擬社群，可以享有專屬的會員優惠與數碼體驗。





Starbucks原先的品牌定位是塑造一個住家與辦公室之外的「第三空間」，讓客人可以在此休閒、放鬆、甚至辦公，但因為疫情下顧客消費習慣改變，迫使Starbucks重新思考定位；進入元宇宙建立「虛擬第三空間」，正是其思考後的新嘗試。（圖片來源：Starbucks官網）

事實上，星巴克之所以推出NFT，也可能跟新冠疫情有關。疫情期間民眾減少外出，致使以第三空間作賣點的Starbucks業務大受打擊，故此近年不斷嘗試新的營運模式。2020年6月，該公司決定永久關閉美國、加拿大境內約400家普通門市，改為開設300間專供外賣的窗口取餐式店面。





Starbucks於2020年宣布關閉400間普通門市，轉而開設300間專供外賣的門市，如窗口取餐式店面。（圖片來源：Starbucks官網）

2021年11月，星巴克跟亞馬遜（Amazon）合作，在紐約曼克頓開設首家「無人咖啡店」，整合Amazon Go的自動結帳技術與Starbucks的網上點餐、到店取餐服務，以迎合疫情下消費者行為的轉變。

今次Starbucks擬推出NFT，亦是其業務革新的其中一步：以咖啡為起點，串連咖啡文化與藝術、咖啡廳店面設計、甚至音樂與書籍等，在元宇宙創建「虛擬第三空間」，試圖用全新模式來連繫顧客。

營銷前先考慮區塊鏈類型

看完上述案例後，若閣下想試用NFT進行客戶關係營銷，也許需要拋棄過去的一些習慣，如不再依賴慣用的Facebook、Instagram等社交媒體來經營粉絲。美國食品企業Dole營銷長Rupen Desai指出，策劃NFT營銷活動前，先要從零開始學習怎樣在元宇宙建立虛擬空間，包括如何選擇適當的區塊鏈類型來發行NFT？

在NFT領域最出名的區塊鏈類型是「以太坊」（Ethereum），不但NFT發行量較高，所支援的加密錢包種類亦較多，故此通用性較高。然而，每筆交易要繳付的「礦工費」（Gas Fee，可理解為手續費）卻偏高，同時交易速度亦偏慢，所以較適合發行高價位的加密藝術品。

作為以太坊的側鏈（Sidechain），「Polygon」也是不少NFT發行人會選用的方案。它的礦工費較低，交易速度又較快，較適合發行營銷用的低價或免費NFT。當然，市場上還有Cardano、Solana、Tezos等區域鏈平台可供選擇，企業在發行前應按本身需要來揀選合適的技術方案。

為NFT會員舉辦線下活動

另外，企業在NFT發行方式、發行量、以及定價上都要有謹慎考量，必需設計出具吸引力的兌換服務或福利回饋，並要營造出尊榮感。例如美國運通發行的「黑卡」，採用邀請制來限制持卡數量，讓黑卡持有者具有高人一等的尊榮感。

如要増強與粉絲的連繫，企業應經常舉辦社群專屬的線下活動，讓持有者在現實世界也能享受到NFT帶來的好處。譬如區塊鏈初創FlyingClub.io所發行的PaperPlane NFT，便是一張全球酒吧通行證，持有者不但每年可在多家世界頂尖酒吧，兌換48杯社群專屬雞尾酒，又擁有珍稀與絕版酒款的購買優先權，更可以進入社群限定的預約制酒吧，因而吸引了不少品酒愛好者投入。





PaperPlane NFT持有者能在全球逾25間合作酒吧兌換每月4杯、每年共48杯的雞尾酒。合作酒吧包括：香港The wise king、台北MOD Public、上海E.P.I.C.、北京Scandal、韓國The Mixology、以及日本Bar High-Five等。

由是觀之，只要賦能內容設計得好，用戶參與度自然會高。這樣不僅可以驅動社群發展，還可以凝聚高價值客戶，以便把資源集中投放在這些高貢獻的VVIP身上，為營銷活動帶來最大化效益。

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