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13/05/2022

Shopping優惠｜SOGO感謝祭、永安超級購物日開催！75折掃Dyson 吸塵機！Sinomax護脊床褥38折！中銀卡有咩著數？（附各優惠詳情）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan Photo: 由SOGO及永安百貨提供、官網截圖

　　大家用完消費券未？還未的話，今個周末就可以去Shopping！事關崇光感謝祭已經開始接受預訂，而永安百貨的超級購物日亦正式開鑼，2 間百貨公司都有好多超抵優惠，好像是多重積分、指定信用卡回贈、大派現金券等等，而且有不少產品優惠，涵蓋服飾、家品、美妝和食品！編者就幫大家列出2大百貨公司的優惠和必買貨品，快快睇完準備去掃貨！

 

崇光感謝祭SOGO Thankful Weeks

 

　　2022年崇光感謝祭將會在5月18日至6月26日分3階段在銅鑼灣店、尖沙咀店和SOGO eStore舉行，SOGO網店即日起就率先推出多個精選優惠及多重積分獎賞，有興趣可以率先預購，同時銅鑼灣店21/F亦有「崇光感謝祭美妝VIP預購日」！即往下睇優惠詳情！

 

SOGO Thankful Weeks時間表

即日至17日︰SOGO eStore崇光感謝祭獨家預購指定貨品

即日至16日︰崇光銅鑼灣店21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日

5月18至31日︰崇光感謝祭Part 1

6月1至14日︰崇光感謝祭Part 2

6月15至26日︰崇光感謝祭Part 3

 

（SOGO 網站圖片）

 

崇光感謝祭優惠（一）︰網店預購享三重積分獎賞！

 

　　雖然感謝祭在下星期三才正式開始，但是SOGO eStore目前已經接受預購！SOGO Rewards會員首次於網店單一購物滿淨值$600，就可享額外5,000積分；SOGO Rewards會員更尊享2X積分！

 

　　另外，SOGO Rewards會員於崇光網店預購期間購物及崇光網店感謝祭期間回購1次即享額外10,000積分；於預購及感謝祭期間回購2次或以上更可享額外40,000積分！

 

崇光感謝祭優惠（二）︰美妝VIP預購日

 

　　即日至5月16日期間，SOGO在銅鑼灣店21/F崇光宴會廳舉行「崇光感謝祭美妝VIP預購日」，可以用優惠價預先選購限定美妝套裝，品牌包括Estée Lauder、Lancôme、SHISEIDO、Fresh、Kiehl’s、Clarins、Sulwhasoo及Albion，而且更提供專業美容諮詢服務。

 

　　同時，大家憑中銀崇光Visa卡於場內簽賬可享額外5%現金回贈；SOGO Rewards 會員單一購物每滿淨值$1,200，即可獲贈崇光感謝祭美妝VIP預購日$100現金券1張。而SOGO Rewards YURI美妍卡會員於推廣期內憑中銀崇光Visa卡於場內單一簽賬每滿$1,200，就可獲贈$50崇光購物禮券1張。

 

下頁睇︰SOGO Thankful Weeks 其他優惠

 

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