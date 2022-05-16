  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

16/05/2022

觀塘私房菜爆疫9人確診 星月樓增11陽性 梁卓偉推算6月初爆第6波

#梁卓偉 #肺炎疫情 #星月樓群組 #御善私房菜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港昨新增259宗確診，而繼紅磡桌球會及上環星月樓群組後，觀塘工廈「御善私房菜」亦爆疫，有9人確診，衞生防護中心籲上周一（9日）下午5時後到訪人士須強檢；而星月樓昨亦多11人陽性。

 

觀塘御善私房菜有9人上周光顧後染疫，部分人僅留約10分鐘買杏仁餅或凍肉。


　　本周四（19日）將落實第二階段放寬社交距離措施，專家顧問梁卓偉卻預告，放寬後第6波疫情將在下月初出現，明言望估算錯誤。當局則指，人流增難免有機會反彈，籲市民接種疫苗。

　　昨增259宗新症，第5波累計逾119.58萬人確診；33宗輸入個案。而繼元朗及上環食肆爆疫後，中心再發現，位於觀塘成業街19號成業工業大廈一樓12室的「御善私房菜」，於上周一（9日）下午5時後有9人光顧後染疫，而部分人僅逗留約10分鐘購買杏仁餅或凍肉。傳染病處主任張竹君指，大部分個案上周三至五發病，患者自行快測或做核酸檢測陽性，將會取環境樣本進行調查，暫未知是否有人脫口罩進食或如廁，強調Omicron傳播力強，即使有戴口罩亦會中招。記者昨到訪上址時無人應門。

　　另上環星月樓群組新增7名顧客及4名員工確診，累計52人染疫，涉及逾20個家庭和20張枱；疑與其相關的西環邨新增2宗個案，涉西苑臺及北苑臺，仍待全基因分析關聯性。紅磡新旺會桌球室群組則增1人確診，累計有13人感染。

　　港大醫學院院長梁卓偉以數據模型推算，若按目前復常路綫，本港最快兩周後、即6月初爆發第6波，並於7月上旬見頂，他昨解釋，早前醫學院緊急呼籲師生勿去堅尼地城用膳，是因過去數周每日確診個案維持約300宗，病毒即時繁殖率維持在1，稍有差池便會處於潛在第6波疫情的風口浪尖。他說，倘若現估算的70%人口染疫下，無爆發第6波，則代表染疫比例更高，而疫苗對減低重症及死亡有效率較估算為高，亦不會有新一波疫情出現。

專家：盡量兩周內晤友

　　張竹君回應指，3月初即時繁殖率為3、4，目前為0.8965，如數值少於1即情況穩定，若如港大推算有600萬人染疫，即尚有200至300萬人未感染，放寬社交距離後人流增，「社區或有幾百條隱形傳播鏈，未必容易找到」，疫情有機會反彈，籲市民打針。

 

Omicron傳播力強，張竹君指即使戴口罩亦會中招。


　　老人科專科醫生佘達明稱，港大研究新一波疫情爆發程度會低於歐美，又引述梁卓偉暗示政府稍後或收緊社交距離，「這兩周要約人見面好見」。呼吸系統科專科醫生梁子超相信，即使未來1、2個月疫情反彈，規模亦有限，反之要留意輸入個案，適時收緊機組檢疫條件，並建議加強追蹤患者7日安心出行紀錄、要求處所員工每日快測等。

　　餐飲聯業協會會長黃家和則批評，梁卓偉的相關言論不負責任，造成市民恐慌。

 

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#梁卓偉 #肺炎疫情 #星月樓群組 #御善私房菜

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk