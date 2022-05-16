曾志偉召獎老回歸再拍《獎門人》 網民：想要花之戀壽司做獎品

【晴報專訊】曾志偉去年上任無綫總經理（節目內容營運）後創意多多，前晚他出席無綫活動時，透露今年下半年有連串綜藝節目大計，包括正構思經典遊戲節目《超級無敵獎門人》於今年25周年正式回歸，「獎門人」志偉更開始聯絡一眾「獎老」歸位。網民得悉《獎門人》即將「翻生」，即搞笑地召喚「獎金獵人」洪天明登場，又問會否有「花之戀」壽司做獎品，認真抵死。



現年69歲的志偉去年返娘家後，即四出搜羅人才重整TVB，包括王祖藍及鄭詩君（C君）等，前DJ蘭茜亦疑似助陣。志偉助TVB與四大唱片公司破冰，發掘《聲夢傳奇》炎明熹等年輕新星；他更出動友情牌，邀得歌神張學友相隔20年再任港姐決賽表演嘉賓，為了「省靚」無綫這塊金漆招牌，出心出力。



構思由7月播至11月

志偉表示正調查觀眾最希望重溫的遊戲環節。



志偉前晚出席英格蘭足總盃活動，透露將提早於本月底舉行節目巡禮，公布連串綜藝節目，以配合今年香港回歸25周年、港姐競選50周年、台慶55周年及獎門人遊戲節目25周年主題。他說︰「《獎門人》構思由七月做到11月台慶，梗係會邀請一班『獎老』錢嘉樂、林曉峰（阿Lo）、陳小春、金剛等回歸。我哋啱啱開完會，《獎門人》25年嚟玩過175個遊戲，依家做緊問卷調查，睇觀眾最想重溫邊個遊戲。」他指錢嘉樂是「鐵膽」，但未知在內地拍《聲生不息》的阿Lo有否檔期：「你知阿Lo依家變咗歌星，好巴閉㗎！仲有睇王祖藍返唔返到香港，亦問咗小春同金剛，25周年真係好難得，佢哋做到一集就一集，做到長就做長，都希望有新人加入。」

「獎老」林曉峰（右）和金剛（右二）未知能否回港「歸位」。（資料圖片）

未知林敏驄（橙衫者）屆時會否重現「超級無敵馬拉松」經典「蘇格蘭場」接龍？



不少網民得悉《獎門人》重啟後，紛紛表示最掛念洪天明，笑指「洪天明又要食加太賀」、「獎品又係花之戀壽司1,000件」。事實上，天明曾擔任逾30次《獎門人》嘉賓，更是節目中獲得最多獎金、獎品的藝人；曾有網民推算，天明合共獲贈超過兩萬件花之戀壽司，但天明曾表示自己不吃三文魚生，故將壽司換領劵分給親朋好友。此外，曾在節目中表演刨西瓜神技的蘭茜，如今疑在無綫身居要職，看來不會再表演刨西瓜了。

蘭茜的刨西瓜神技令觀眾難忘。（網上截圖）



《雙生陌生人》收視低縮短集數

馬德鐘主演的《雙生陌生人》，首周收視僅13.5點。



另外，雖然志偉落力改革，但無綫近期劇集收視低迷，由馬德鐘和湯洛雯主演的《雙生陌生人》首周收視只有13.5點，無綫亦宣布將劇集由原本25集縮減至20集，提早於本月27日大結局，而25集足本版將於myTV SUPER播出。