《聲生不息》訴親情 炎明熹與抗疫護士母親「合唱」

【晴報專訊】無綫與內地芒果TV協製的《聲生不息》昨晚播出最新一集，為配合主題「港樂與我的『一生所愛』」，炎明熹（Gigi）與內地歌手劉惜君選唱《念親恩》，感動全場。長期與家人分隔兩地的Gigi，希望將此曲送給父母；而歌曲加入《月光光》童謠部分，原來是由Gigi母親獻唱，實行母女隔空「合唱」。

Gigi特意選唱《念親恩》，希望當作送給父母的禮物。

因拍攝《聲生不息》，Gigi終不必與家人分隔兩地。（資料圖片）



在昨晚一集《聲生不息》中，一眾歌手輪流獻唱圍繞愛情、親情及友情的歌曲，其中炎明熹與劉惜君合唱《念親恩》時感情豐富，感動全場。表演完畢後，劉惜君透露歌曲開場的《月光光》童謠部分，是由Gigi母親獻聲，震驚現場眾人。



楊千嬅唔認老



劉惜君續指《念親恩》是Gigi希望送給父母的禮物，Gigi聞言眼睛一紅，但忍着滿眶淚水，把頭向後仰，以免淚灑人前。及後Gigi擠出笑容，並解釋臉上化粧的圖案是意味家人陪伴着她演出，「我的臉上帶着你們，這個是爸爸、媽媽、我、弟弟和妹妹。」主持祖藍補充道︰「Gigi媽媽係抗疫護士，醫院有部機器由佢媽媽負責，如果佢媽媽離開，機器就唔夠人操作，所以佢媽咪一直謹守崗位，亦因為咁佢哋一直分隔兩地。」

（左起）周筆暢、千嬅及單依純合唱的《高山低谷》編曲特別。



另外，楊千嬅聯同周筆暢及單依純合唱《高山低谷》，三人以互相呼應形式的演繹，牽動現場情緒及氣氛，非常驚喜。不過祖藍之後以「三代歌手」形容她們，千嬅即皺眉扁嘴說︰「我們沒有距離很遠呀，我不承認！」祖藍見狀補鑊指是「兩代半」，千嬅答︰「這個比較好，舒服一點。」惹笑全場。