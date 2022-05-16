迎向工業4.0？要靠業界決心＋政策推動！創新園擔當甚麼角色？最大難題是甚麼？

早於上世紀五、六十年代，香港工業發展迅速，隨著市場需求及人力資源的變化，金融業及服務業成為香港的焦點。約5、6年前，香港再工業化、工業4.0漸受關注，香港科技園近年亦積極推動。其主席查毅超表示，工業升級轉型可以有很多方法，工業4.0只是一種手法，要配合業界的決心及政策推動。

香港科技園主席查毅超表示，香港工業升級轉型的客觀環境已較6、7年前好，只要廠家有心想做，機會無限。（黃建輝攝）

本身亦是工業家的查毅超接受專訪時表示：「5、6年前有些行家以為，再工業化就是將內地的生產線搬回香港，其實不是這樣。」他指科技園幾年前已研究如何配合香港再工業化，發現甚受政策及場景影響。因此，不同地區的再工業化及工業4.0的做法，都有差別，不能照抄。

創新園各中心 助升級轉型

他回憶約於2015年時，見到當時的工業邨（現稱為創新園）內有部分廠家交回用地，但佔地不多，覺得可好好利用以協助香港工業升級轉型。「經過諮詢後，大家認為先進製造業中心（AMC）、數據技術中心（DT Hub）等想法可行，雖不知成果如何，但也繼續做下去。」結果，除了以上2個中心外，還有精密製造中心（PMC）、醫療用品製造中心（MARS）對香港的工業及創科發展，都發揮一定效用。查毅超對預計明年落成的微電子中心（MEC），也寄予厚望。

香港創科界對河套區內的創科園發展，充滿期望。（資料圖片）

事實證明，政策推動以及各類中心落成後，吸引了不少在港的傳統工業轉型，更引來不少外來的新興工業落地香港。「現時申請加入以上設施的主要有3類企業，包括將某些流程搬回香港的企業、一直在本地營運的廠家，以及新技術工業。」查毅超指出，有約7成的申請者來自新技術工業，其科技及研發來自香港的大學或科研機構，而其生產依賴先進的設備而非大量勞工。「舉例醫療用品製造中心內，有一間以3D打印骨頭供手術用途的廠商，先進製造業中心內有生產先進物料的廠家。」

查毅超多次提及，「土地問題」是香港工業發展的挑戰之一。現時在創新園區及科學園內的可發展土地有限，他希望未來可照顧更多不同行業、規模的廠商。「看到不少中小企有需要，如在AMC內，有大公司需要十多萬呎廠房，亦有中小企只需幾千呎。」他更希望引進現時香港未有的新興工業，就算規模很細但也會盡力支援。因可先了解這類工業在港落地涉及甚麼法規及程序，可為未來北部都會區發展起示範作用，吸引更多類型的新興工業來港。

土地有限 發展空間仍無限

過去曾有說香港工業已是見夕陽，經過近幾年的努力及科技的發展，已有不少成功例子。查毅超指出，香港在保護知識產權、簡單稅制、法治及人才信譽上都較為突出；加上政府近年在政策及資助上都更積極，甚至比歐美國家做得更好，香港工業家只要有心進行升級轉型，仍有無限發展空間。

位於將軍澳的先進製造業中心剛開幕，為工業界提供更先進的生產基地。（資料圖片）